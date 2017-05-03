Михаил Скопин-Шуйский – выдающийся военный деятель Смутного времени

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский происходил из рода Шуйских, который являлся старшей ветвью Рюриковичей. Отец и дед Михаила занимали видное положение при дворе Василия III и Ивана Грозного.

Михаил родился 8 ноября 1586 года, он рано потерял отца, его покровителем стал Василий Шуйский, будущий царь. Уже в детстве Михаила записали в жильцы (низший придворный чин), а в правление Бориса Годунова он стал стольником. Князь смолоду располагал к себе людей, был решительным и отважным.

С воцарением Василия Шуйского девятнадцатилетний Михаил вступил на военное поприще: он остановил войско бунтаря Ивана Болотникова на реке Пахре; во время сражения под Москвой держал оборону у Серпуховских ворот – тогда «воров побили и живых многих поймали»; сражался с мятежниками под Тулой, и вместе с царственным родственником держал в осаде эту крепость, в которой заперлись мятежники.

Когда появился новый самозванец — Лжедмитрий II, царь Василий Шуйский во главе войска поставил своего брата Дмитрия. Тот оказался никчемным полководцем, в битве у Болхова Дмитрий Шуйский умудрился проиграть сражение интервентам, войско которых было в два с лишним раза меньше русского. В результате войско самозванца подошло к Москве и разбило лагерь в Тушино.

Тогда царь послал Михаила Васильевича в Новгород для заключения договора о военной помощи со Швецией. В результате весной 1609 года к русским войскам присоединился 15-ти тысячный отряд Якоба Делагарди. После заключения союза со Швецией большинство северных городов признали власть царя Василия. Союзное войско освободило от захватчиков Старую Руссу, одержало серию побед: под Торопцем, Торжком и Тверью.

Дальнейшее освобождение русской земли талантливый полководец продолжил уже практически без шведов, лишь отряд в тысячу человек под предводительством Кристера Сомме согласился воевать дальше.

Под Калязиным было разбито войско гетмана Яна Сапеги, освобождена (уже совместно с союзниками) Александровская слобода и Троице-Сергиев монастырь.

Успехи Михаила Васильевича значительно укрепили его авторитет, рязанский воевода Прокопий Ляпунов призывал его взойти на престол вместо Василия Шуйского, но своему дяде Скопин-Шуйский изменять не стал.

12 марта 1610 года полки Скопин-Шуйского вступили в Москву. Народ встречал их колокольным звоном и хлебом-солью, называя Михаила Васильевича своим отцом. Большая популярность перепугала царя и бояр, особенно Дмитрия Шуйского, считавшего себя наследником престола – у Василия Шуйского детей не было.

В апреле на одном из пиров, устроенных по случаю крестин сына князя Ивана Воротынского, Михаилу Васильевичу стало плохо. Он, крестный отец ребенка, испил из чаши, которую ему поднесла жена Дмитрия Шуйского Екатерина (она был дочерью печально знаменитого опричника Малюты Скуратова).

Делагарди прислал к Скопин-Шуйскому своего медика, но ничего не помогло: 23 апреля (3 мая) 1610 года князь скончался. Михаила Васильевича с царскими почестями похоронили в Архангельском соборе Московского Кремля.

«Московские люди, не только в вашей Руси, но и в землях государя моего, не видать уже мне такого человека!», - отозвался о своем боевом друге Якоб Делагарди.

Армия лишилась талантливого полководца, бездарный Дмитрий Шуйский проиграл очередное сражение, Шуйские вскоре были свержены, а Москва оккупирована захватчиками.

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