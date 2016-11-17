Михаил Щепкин – основоположник русского сценического реализма
Н. Неврев. Портрет М.С. Щепкина. 1862 г.

Н. Неврев. Портрет М.С. Щепкина. 1862 г.

228 лет назад родился выдающийся русский актер Михаил Семенович Щепкин

Михаил Семенович родился 6 ноября (по старому стилю) 1788 года в селе Красном Курской губернии в семье крепостных. Отец его был камердинером графа Волькенштейна. Учиться грамоте Миша начал четырех лет отроду по Псалтири и Часослову. В семилетнем возрасте увидев оперу «Новое семейство» в постановке домашнего театра своего барина, был сильно поражен театральным действием и «заболел» сценой. Десяти лет был отдан в Суджанское народное училище, здесь он сыграл свою первую роль слуги Розмарина в комедии Александра Сумарокова «Вздорщица».

Обучение Михаил продолжил в курском губернском училище, в него он поступил сразу в 3 класс.

В Курске на талантливого юношу обратил внимание Ипполит Богданович, автора повести «Душенька». «Учись, учись, это и в крепостном состоянии пригодится», - поощрял он увлечение Щепкина книгами.

Через товарища по училищу Михаил познакомился с владельцами Курского театра Барсовыми. И в 14 лет сыграл на сцене этого театре роль в пьесе «Несчастье от кареты», а спустя три года в драме «Зоя». Играть в «Зое» ему пришлось совершенно случайно, актер Арепьев накануне спектакля пропил свое платье и не мог выйти из трактира. Михаил в три часа выучил его роль, спас спектакль от провала, а себе обеспечил место в труппе.

После закрытия театра Барсова состоял в труппе Штейна и Калиновского, она гастролировала по югу России, в 1818 году перешел Полтавский театр, которым управлял драматург Иван Котляревский. Котляревский специально для Щепкина написал две роли в пьесах «Москаль-Чаривник» и «Наталка-Полтавка».

В 1821 году Щепкин был освобожден от крепостной зависимости. Год спустя он получил приглашение от управляющего московским Императорским театром Кокошкиным в труппу этого театра. На столичную сцену он вступил уже опытным артистом с многолетней практикой.

Здесь он играл в спектаклях «Горе от ума», «Ревизоре», «Венецианском купце», «Комедии ошибок», «Бедность не порок» и многих других.

Это был самый блестящий период театральной деятельности актера. Щепкин по выражению Погодина, являлся «достойным помощником, дополнителем и истолкователем великих мастеров сцены, от Шекспира и Мольера до наших отечественных писателей — Фонвизина, Капниста, Грибоедова, Гоголя, Шаховского, Загоскина и Островского». Гениальному исполнению Щепкина равно были доступны иноземные характеры и чисто русские.

Дружбой с актером дорожили Пушкин, Гоголь, Белинский, Грановский и Кудрявцев.

Скончался Михаил Семенович 11 августа 1863 в Ялте.

Теги:
Места: Россия
События: искусство
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