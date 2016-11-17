Михаил Щепкин – основоположник русского сценического реализма

Михаил Семенович родился 6 ноября (по старому стилю) 1788 года в селе Красном Курской губернии в семье крепостных. Отец его был камердинером графа Волькенштейна. Учиться грамоте Миша начал четырех лет отроду по Псалтири и Часослову. В семилетнем возрасте увидев оперу «Новое семейство» в постановке домашнего театра своего барина, был сильно поражен театральным действием и «заболел» сценой. Десяти лет был отдан в Суджанское народное училище, здесь он сыграл свою первую роль слуги Розмарина в комедии Александра Сумарокова «Вздорщица».

Обучение Михаил продолжил в курском губернском училище, в него он поступил сразу в 3 класс.

В Курске на талантливого юношу обратил внимание Ипполит Богданович, автора повести «Душенька». «Учись, учись, это и в крепостном состоянии пригодится», - поощрял он увлечение Щепкина книгами.

Через товарища по училищу Михаил познакомился с владельцами Курского театра Барсовыми. И в 14 лет сыграл на сцене этого театре роль в пьесе «Несчастье от кареты», а спустя три года в драме «Зоя». Играть в «Зое» ему пришлось совершенно случайно, актер Арепьев накануне спектакля пропил свое платье и не мог выйти из трактира. Михаил в три часа выучил его роль, спас спектакль от провала, а себе обеспечил место в труппе.

После закрытия театра Барсова состоял в труппе Штейна и Калиновского, она гастролировала по югу России, в 1818 году перешел Полтавский театр, которым управлял драматург Иван Котляревский. Котляревский специально для Щепкина написал две роли в пьесах «Москаль-Чаривник» и «Наталка-Полтавка».

В 1821 году Щепкин был освобожден от крепостной зависимости. Год спустя он получил приглашение от управляющего московским Императорским театром Кокошкиным в труппу этого театра. На столичную сцену он вступил уже опытным артистом с многолетней практикой.

Здесь он играл в спектаклях «Горе от ума», «Ревизоре», «Венецианском купце», «Комедии ошибок», «Бедность не порок» и многих других.

Это был самый блестящий период театральной деятельности актера. Щепкин по выражению Погодина, являлся «достойным помощником, дополнителем и истолкователем великих мастеров сцены, от Шекспира и Мольера до наших отечественных писателей — Фонвизина, Капниста, Грибоедова, Гоголя, Шаховского, Загоскина и Островского». Гениальному исполнению Щепкина равно были доступны иноземные характеры и чисто русские.

Дружбой с актером дорожили Пушкин, Гоголь, Белинский, Грановский и Кудрявцев.

Скончался Михаил Семенович 11 августа 1863 в Ялте.

Далее в рубрике