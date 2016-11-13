Михаил Пыляев – историк, краевед и театрал
Михаил Пыляев – историк, краевед и театрал

174 года назад родился Михаил Иванович Пыляев, русский журналист и писатель

Михаил Иванович родился 1 ноября (по старому стилю) 1842 года в городе Гдове Санкт-Петербургской губернии. Его отец владел сначала аптекарским, а затем парфюмерным магазином в Гостином дворе столицы, что позволило дать сыну хорошее образование. Михаил обучался в Харьковском университете, слушал лекции в университетах Европы. Пыляев много путешествовал, был на Кавказе, в Сибири, в Османской империи, Египте.

Печататься он стал в небольших журнал, где публиковал заметки о современном искусстве – балете, театре, проводившихся выставках. Был большим знатоком театра и его истории. «Исторический Вестник» в 1883 году опубликовал его работу «Наш театр в эпоху Отечественной войны», в ней он раскрывает театральный репертуар русского театра, преимущественно он был военного и патриотического содержания. В военные годы ставили спектакли о славных победах русского оружия предыдущих лет – «Илья богатырь», «Дмитрий Донской», «Всеобщее ополчение», пьесы комедийного содержания высмеивали французов.

Кроме статей по искусству Пыляев готовил для печати материалы исторического содержания: «Отец Суворова», «День генералиссимуса Суворова», «Столетие собора Александро-Невской лавры», «Исторические колокола» и другие.

Но более всего Пыляев известен своими работами в «Новом времени» о жизни петербургской старины. Используя архивные материалы и рассказы старожил, он восстанавливал реальные картины и эпизоды прошлой эпохи, мелочи быта, привычки и поступки предыдущего поколения, все это вошло в статьи исследователя.

В них он выступает не как историк, а как «репортер минувших дней». Впоследствии эти статьи выпустил издатель Алексей Суворин. И сегодня на книжных развалах можно встретить книги Михаила Пыляева – «Старый Петербург», «Старая Москва», «Замечательные чудаки и оригиналы» и другие.

Скончался Михаил Иванович 21 января 1899 года.

Теги:
Места: Россия
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