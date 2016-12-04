Михаил Максимович – за братство русского и украинского народов
Йозеф Мукаржовский. Портрет Михаила Александровича Максимовича

Йозеф Мукаржовский. Портрет Михаила Александровича Максимовича

4 декабря 1873 года скончался Михаил Александрович Максимович, историк, этнограф и филолог

В 1827 году в Москве вышел сборник «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем», который сразу же стал пользоваться большой популярностью.

В предисловии автор Михаил Максимович писал: «Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену народности... Уроженец южной Киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал и северную Московскую Русь, как родную сестру нашей Киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимирской Руси...»

Как известно, к роду Максимовичей принадлежат двое святых Русской Православной Церкви — святитель Иоанн Тобольский (1651-1715) и святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (1896-1966). К этому же старинному казацкому роду принадлежал и Михаил Александрович. Он окончил Московский университет сразу по нескольким специальностям: филолог, физик-математик, медик, ботаник — юноше удавалось все, за что бы он ни брался. Причем его деятельность на поприще естественных наук оказала, в конечном итоге, влияние и на развитие русского языка, во всяком случае, в сфере специальной лексики: все основные термины ботаники, которые используются до сих пор, были введены именно Максимовичем.

Михаил Александрович учился и развивался в атмосфере московского славянофильства, тесно общаясь с Хомяковым и братьями Киреевскими. В этих кругах он проникся красотой народного творчества и стал с увлечением собирать и исследовать украинские песни и сказки. Пушкин восхищался Максимовичем как знатоком украинской культуры, называл себя его поклонником и признавал, что «это ученый, который очень многому нас научил».

Захватили народные песни и Гоголя, с которым Михаил Александрович был в тесной дружбе. Они вместе совершали паломничества и путешествия, радуясь возможности прикоснуться к народной жизни и его культуре. А после, собираясь «на вареники» у Аксаковых, они часто пели, причем Гоголь обычно предварял пение такими словами: «Упьемся песнями нашей Малороссии».

Внезапно появившееся «Слово о полку Игореве», вокруг происхождения которого сразу возникло столько споров, привлекло к себе внимание Михаила Александровича. Он первым взялся за его полный поэтический перевод на украинский язык. Скептики относили появление текста-оригинала ко времени не ранее XVI века. Ученые Строев, Каченовский, Беликов, Давыдов, Сенковский вообще не признавали «Слово...» настоящим, считая его чьей-то подделкой в XVIII веке. И только Максимович, глубоко исследовав текст, указал на схожесть особенностей стиля, лексики «Слова...» с южно-русской народной поэзией.

Его научные и общественные заслуги одинаково высоко ценились как русскими, так и украинскими учеными и писателями. Жизненная позиция самого Михаила Максимовича была такова: «Ни один филолог, по правилам и законам своей науки, не решится разрознить южнорусского и севернорусского языка: они, как родные братья, должны быть непременно вместе».

Своим творчеством Максимович доказал, что можно в равной мере любить Украину и в то же время быть патриотом Великой России, избегая при этом как крайностей национализма, так и попыток обеднить многонациональную российскую культуру, принизив богатейший вклад, внесенный в нее малороссами.

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