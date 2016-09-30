«Мертвой петле» - 100 лет

Напомним, что пионером в этом деле был российский летчик Петр Нестеров, поэтому «мертвая петля» в честь его имени называется также «петлей Нестерова».

В то время выполнение этого элемента было смертельно опасным для жизни, конструкции первых самолетов не выдерживали перегрузок, а пилоты погибали. И даже удачные попытки выполнения этой фигуры высшего пилотажа вызывали неоднозначную реакцию, так за удачное выполнение «мертвой петли» нашлись критики, которые предлагали посадить Нестерова на 30 суток под арест, а само действие называли трюкачеством.

Спустя три года Ян Нагурский на гидроаэроплане М-9 повторил фигуру своего друга юности Петра Нестерова. Российские и зарубежные авиаторы считали, что выполнение «мертвой петли» возможно только на сухопутных аппаратах, т.к. они легче и обладают меньшим сопротивлением в сравнении с морскими.

Нагурскому опроверг это представление, фигуру он выполнил два раза подряд, к тому же в кабине с ним был механик! Во время выполнения второй петли, механика унтер-офицера Годовикова выбросило из сиденья, он не вылетел окончательно, только потому, что ухватился за крыло. «Мертвая петля» была выполнена на высоте 900 метров близ военной станции для гидропланов на острове Эзель (сейчас это остров Сааремаа, он принадлежит Эстонии).

Это была победа наших авиаторов, из зарубежных летчиков такого рекорда на гидросамолете тогда никто не повторил.

Выполнение «мертвой петли» не было, конечно, единственным достижением Нагурского, в историю он вошел как первый в мире арктический летчик.

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