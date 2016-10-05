Мечта любого пилота
фото: wikimedia.org

фото: wikimedia.org

6 октября 1977 года истребитель МиГ-29 совершил свой первый полет

В конце 60-х годов прошлого века, когда стало известно о создании американцами самолета F-15, правительство СССР поставило перед советскими конструкторами задачу разработать самолет, ничем не уступающий американскому. Конкурс был проведен между тремя конструкторскими бюро, Яковлева, Сухого, Микояна и Гуревича. Конкурс выиграл «МиГ». Технические характеристики нового самолета должны были сильно превышать технические характеристики предыдущих моделей.

Проектируемый самолет должен был взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, иметь высокую маневренность, развивать максимальную скорость более 2М (свыше 2000 км/ч), нести тяжелое вооружение и эффективно уничтожать противника в воздухе и на земле. Высокой маневренности удалось достичь благодаря двум двухконтурным турбореактивным двигателями.

В 1971 году единый проект разделили, КБ Сухого занялось разработкой тяжелого перспективного фронтового истребителя (ТПФИ), впоследствии из него появился СУ-27, а ОКБ Микояна - легкого перспективного фронтового истребителя (ЛПФИ). К осени 1977 года прототип МиГ-29 был готов, 6 октября летчик-испытатель А.В. Федотов совершил на нем первый полет. Всего во время КБ «МиГ» было испытано 19 прототипов самолета, они совершили около двух тысяч вылетов. Во время тестовых полетов был выявлен и устранен ряд недостатков.

Серийное производство МиГ-29 началось в 1982 году. С этого же года главным конструктором самолета был назначен Михаил Романович Вальденберг. Он занимался модификацией и усовершенствованием этой модели на протяжении 10 лет.

МиГ-29 основной фронтовой истребитель ВВС России. Различные модификации МиГ-29 были поставлены более чем в 25 стран мира. 24 самолета МиГ-29 достались в наследство Германии после ее объединения. Один из немецких авиаторов, летавший на этом самолете, назвал его мечтой любого пилота.

Сейчас МиГ-29 в составе российских ВКС наносят удары по террористическим организациям, действующих на территории Сирии.

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Места: Россия
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