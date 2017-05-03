«В масонской ложе не состою»
Игнас Унтербергер «Церемония посвящения в Венскую масонскую ложу, во время правления Иосифа II», 1789

Игнас Унтербергер «Церемония посвящения в Венскую масонскую ложу, во время правления Иосифа II», 1789

3 мая 1826 года вышел рескрипт Николая I, запрещающий деятельность масонских лож

В декабре 1825 года будущий император Николай I мог потерять не только трон, но и жизнь. Часть декабристов считала необходимым лишить императора жизни, цареубийцей был назначен поручик Каховский, но он отказался от первоначального плана.

Другой мятежник, полковник Булатов в день восстания находился на близком расстоянии от императора с заряженным пистолетом, но выстрелить по его собственному признанию он не решился.

Восстание было подавлено, во время расследования выяснилось, что декабристы были тесно связаны с масонскими ложами. В идейном смысле они настоящими последователями Вольтера, многие из организаторов декабрьского восстания – Павел Пестель, Сергей Трубецкой, Волконский, Николай Тургенев, Кондратий Рылеев, Никита Муравьев, Николай Бестужев и многие другие состояли в масонских организациях, имевших связь с европейскими ложами.

Александр I, стремясь поставить деятельность масонских лож под контроль и использовать их в государственных интересах, в 1810 году их разрешил, но в августе 1822 года запретил. Совершенно точно государь определил цель масонов, как «вред спокойствия государства».

Николай I продолжил политику старшего брата: 21 апреля (3 мая) 1826 года вышел рескрипт, обязавший всех дворян и чиновников дать подписку следующего содержания:

«Я, нижеподписавшийся, объявляю, что я не принадлежу ни к каким ложам масонским или иным тайным обществам внутри Империи или вне ее существовать могущим и что впредь принадлежать к оным не буду».

Кроме того, все русские дворяне заполняли подробные анкеты. Сокрывших требуемые сведения могли подвергнуть «строжайшему наказанию, как государственных преступников».

Это был сильный удар, но масонство в России оказалось живучим. Несмотря на запрет, оно просуществовало вплоть до октябрьского переворота, а затем, вновь запрещенное советским правительством, эмигрировало за рубеж.

Сегодня те цели, которые преследовали масоны, осуществляются через НКО.

Теги:
Места: Россия
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