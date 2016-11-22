Магеллан русского языка Владимир Даль
В. Перов. Портрет писателя Владимира Ивановича Даля. 1872 г.

В. Перов. Портрет писателя Владимира Ивановича Даля. 1872 г.

215 лет назад родил Владимир Иванович Даль, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка»

У Владимира Ивановича Даля, известного лексикографа и почвенника-славянофила по убеждениям, не было ни капли русской крови: его отцом был датчанин Йохан Кристиан Даль, которого Екатерина II пригласила в Россию на должность придворного библиотекаря, а матерью – наполовину немка, наполовину француженка.

Тем не менее, еще семнадцатилетним юношей Владимир Иванович убедился, что его родина – Россия: «Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, мое отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество мое Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков». 

Прослужив несколько лет сначала в Черноморском, а потом в Балтийском флоте, он вышел в отставку. Окончил медицинский факультет Дерптского университета. В дальнейшем Даль посвящает свою жизнь военной медицине, работает врачом. Сталкиваясь, по долгу службы, с представителями разных областей России, Владимир Иванович интересуется народными говорами, живой великорусской речью. Впоследствии, в шестидесятых годах, ее сокровища были сохранены Далем в фундаментальном «Толковом словаре» и в другом капитальном труде всей его жизни — «Пословицах русского народа».

Парадоксально, но факт, не получив филологического образования и оставаясь до конца дней самоучкой, именно он, иностранец по происхождению и дилетант по интересам, благодаря своей энергии, трудолюбию и настойчивости, создал огромный словарь. «Всегда нам в укор будет то, что одиночка Даль свершил труд, равный труду многих десятилетий иного гуманитарного института с его могучим коллективом и современными средствами науки и техники», — сказал по этому поводу один из биографов Владимира Ивановича.

Писатель Андрей Битов назвал Даля Магелланом, переплывшим русский язык от «А» до «Я»: «Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так и было». За полвека своей деятельности Владимир Даль объяснил и проиллюстрировал примерами около 200 тысяч слов, собрав более 37 тысяч пословиц русского народа.

Он умело совмещал военную службу и медицинскую деятельность с собирательством кладези народной мудрости.

«После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе», - отзывался о нем Белинский. 

Под псевдонимом «Казак Луганский», в память о Лугани (ныне Луганск), месте своего рождения, Владимир Иванович был широко известен, как бытописатель, автор очерков о народной жизни. Во время сбора материалов по истории пугачевского бунта, Даль путешествовал по непроезжим дорогам России вместе с другом Александром Пушкиным. И позже, в скорбные предсмертные минуты 1837 года, Владимир Иванович был рядом с поэтом, получив из рук умирающего перстень-талисман.

В последние годы жизни Даль работал над вторым изданием своего Словаря. Одушевленный религиозно-мистическим настроем, сделал переложение Ветхого Завета «применительно к понятиям русского простонародья».

Кроме того, он писал учебники по зоологии и ботанике, играл на нескольких музыкальных инструментах, работал на токарном станке, изучал гомеопатию.

«За что ни брался Даль, всё ему удавалось усвоить», — писал его друг, великий хирург Пирогов. Незадолго до смерти Владимир Иванович перешел из лютеранства в православие.

Скончался Даль 22 сентября 1872 года в Москве.

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