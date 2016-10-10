Любимый автомобиль Владимира Путина
Фото: gaz21.tut.nov.ru

Фото: gaz21.tut.nov.ru

60 лет назад был выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 «Волга»

Внешний вид знаменитой 21-й «Волги» знаком каждому автолюбителю, но он мог быть совершенно иным. В начале 1950-х годов Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» разрабатывал следующую после М-20, известную как «Победа», модель автомобиля.

Модель разрабатывалась в двух вариантах, первый вариант носил название «Звезда», по типу автомобильного кузова он относился к «фастбэку» (имел такую же покатую крышу, как у «Победы»), второй вариант назывался «Волга» и был седаном. В производство решили запускать более продвинутый и современный седан. Дизайнером М-21 был Лев Еремеев, ведущим конструктором Александр Невзоров.

На этой модели впервые в отечественном автомобилестроении была установлена автоматическая коробка передач (сделана на основе трансмиссии Ford-O-Matic), «механика» же была отечественной разработкой. На капоте автомобиля красовался хромированный олень, а в салоне на часах в полциферблата сияла надпись «Сделано в СССР». Первые условно серийные «Волги» были собраны 10 октября 1956 года.

Перед серийным запуском опытные образцы совершили автопробег по трассам Москва – Горький и Москва – Крым. Автоэксперты отмечали, что «Волга» была экономичней, чем «Победа» и превосходила свою предшественницу по проходимости. По многим показателям «Волга» была лучше и зарубежных аналогов. По своим техническим характеристикам М-21 приближалась к мировому уровню тех лет.

Несмотря на некоторое внешнее сходство с зарубежными автомобилями, и прежде всего американскими, английские эксперты признавали ее аутентичность и оригинальность («the Volga is entirely of Russian origin…»). В 1960-х годах «Волга» станет главным советским автомобилем и символом эпохи. Последняя «Волга» ГАЗ-21 сошла с конвейера 15 июля 1970 года. За это время автомобиль выходил в разных модификациях, он выпускался не только для внутреннего потребителя, но и на экспорт.

Для молодого советского автопрома ГАЗ-21 «Волга» была своевременным и достаточно интересным образцом.

Этот автомобиль и сейчас можно встретить на улицах российских городов. К нему неравнодушен президент России Владимир Путин. Путин неоднократно попадал в объективы фото и видеокамер, находясь за рулем «Волги».

Так в 2005 году он прокатил на ГАЗ-21 президента США Джорджа Буша (Путин даже дал Бушу порулить), на «Волге» Путин открыл самый длинный в России автомобильный тоннель, на этой машине он подвез патриарха Кирилла после закладки храма в Подмосковье.

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