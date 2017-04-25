Лучший адвокат России

За всю историю российской адвокатуры не было в ней адвоката более популярного, чем Федор Никифорович Плевако. Современники называли его «великим оратором», «гением слова», «митрополитом адвокатуры» и «московским златоустом»

Федор Никифорович родился 13 (25) апреля 1842 года в городе Троицк Оренбургской губернии. Его отец, надворный советник Василий Иванович Плевак (по некоторым данным, по он был из обедневших литовских дворян) служил на Троицкой пограничной таможне, мать – мещанская девица Екатерина Стефанова.

Родители не были обвенчаны (в царской России венчание являлось официальной регистрацией брачных отношений), что отразилось на положении детей.

Федор не смог учиться торговому делу, как хотел его отец, зато стал студентом-вольнослушателем юридического факультета Московского университета.

Федор Плевако обладал исключительным даром красноречия, он с одинаковой легкостью убеждал и образованную, и малограмотную публику, и профессиональных судей, и присяжных заседателей. Его подзащитными были не только состоятельные купцы и сановники, но и самые простые бедные люди.

Он с одинаковым успехом защищал и проворовавшегося купца, и старушку, укравшую чайник, и, всегда в своей деятельности руководствовался одним идеалом – свободой, честью и достоинством личности.

Федор Никифорович был верующим человеком, он хорошо знал вероучение Церкви, в его библиотеки было много книг духовного и богословского содержания. Эти знания он часто применял на практике: цитировал Писание и ссылался на учение Церкви. Христианский подход чувствовался в каждой защитной речи знаменитого адвоката.

В царской России такие аргументы «работали».

«Судили священника – за дело. Вина доказана. Сам подсудимый во всем сознался. Поднялся Плевако. "Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и сам в них признался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на исповеди грехи ваши. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грехи". Священника оправдали».

Не зря адвокату дали прозвище «московский златоуст». Его слово могло не только спасти, но и больно ужалить и даже приговорить к смерти. Послушать адвоката на судебные заседания приходили люди, не имеющие личного отношения к делу.

Федор Никифорович часто занимался благотворительной деятельностью, неимущих защищал бесплатно, помогал нуждающимся, жертвовал большие суммы Церкви. Под его влиянием благотворительностью начинали заниматься и его состоятельные подзащитные.

На закате карьеры Федор Никифорович пошел политику, стал депутатом III Государственной Думы от партии октябристов – это стало причиной того, что в советское время его имя пытались предать забвению.

За сорок лет блестящей адвокатской карьеры имя Плевако стало нарицательным – так называли честных и успешных адвокатов.

Федор Никифорович умер 23 декабря 1908 года. Проводить последний путь легендарного адвоката пришла вся Москва.

«В лице Ф.Н. Плевако сошел в могилу человек большого ума, сердца и таланта. Это был самородный, чисто национальный талант, не везде одинаково ровный, но стихийно-могучий и покоривший своим стихийным могуществом», - писал о смерти Федора Никифоровича журнал «Нева».

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