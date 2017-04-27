Лишить всего, сослать в Берёзов

Баловнем судьбы называл князя Александра Меншикова Пушкин.

Его взлет был стремительным, из царского денщика Алексашка «вырос» до генералиссимуса, в течение многих лет он являлся ближайшим сподвижником Петра I. Меншиков был таким же энергичным и неутомимым в решение государственных дел, как и сам царь.

Но при этом Александр Данилович считал, что высокое положение он может использовать и в личных интересах, а заслуги перед родиной дают право запустить руку в государственную казну. Светлейший князь регулярно злоупотреблял своим положением: «отжимал» у землевладельцев вотчины и деревни, использовал казенные деньги не по целевому назначению.

В отношении злоупотреблений Меншикова проводились расследования, он платил за нарушения закона штрафы, периодами царь отдалял его от себя, но в итоге Меншиков всегда «оставался на плаву».

«Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастия как преступления его, так и заслуги, оказанные им отечеству и государю… а он мне и впредь нужен», - считал Петр Романов.

Пока был жив Петр Алексеевич, Меншикову ничего не угрожало. После смерти императора он сделал все возможное, чтобы упрочить свое положение – возвел на российский престол супругу покойного царя Екатерину I, стал фактическим правителем страны.

С воцарением внука Петра Великого Петра II поначалу сохранял влияние, но во время болезни противники лишили Меншикова сначала регентства, а затем запустили механизм по его полному устранению от власти.

В сентябре 1727 года он был арестован и с семьей отправлен в свое имение в крепость Раненбург (ныне город Чаплыгин Липецкой области).

Спустя полгода обвинен в хищениях и злоупотреблениях, лишен всех должностей, титулов и наград. Имущество, многочисленные имения в великороссийских губерниях, в Малороссии, Ингерманландии и Эстляндии, 90 тысяч крепостных душ, 5 миллионов рублей золотом наличными и 9 миллионов в английских и голландских банках были конфискованы.

Окончательным местом ссылки Верховный Тайный совет определил семейству бывшего генералиссимуса далекий и суровый Берёзов.

В сибирскую ссылку Меншиковы – супруга Дарья Михайловна, сын Александр и дочери Александра и Мария отправились 16 (27) апреля 1728 года. Конвоиры отобрали у них последнюю приличную одежду, выдав взамен сермягу и простые тулупы.

Супруга Меншикова до конечного пункта не доехала, скончалась под Казанью.

В Берёзове Меншиков вместе с несколькими верными слугами срубил дом и церквушку – работать с топором его научил Петр Алексеевич. В церкви Рождества Богородицы он был и певчим, и звонарем.

Мария, обрученная невеста юного императора Петра II, готовила еду для служивых людей Березовского острога, Александра – чинила одежду и стирала белье, сын занимался охотой и рыбалкой.

Последние два года жизни Александр Данилович провел в скорбях и лишениях.

«Безродным родился, безродным и помру», - постигшее его наказание он считал справедливым и относился к нему как к действию Провидения.

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