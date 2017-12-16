Линейный корабль «Полтава» - построен по проекту русского царя
Линейный корабль «Полтава» - построен по проекту русского царя

Проект корабля «Полтава», строительство которого началось 16 декабря 1709 года, был разработан российским самодержцем Петром Великим

Заложенный в год славной победы над шведами в Полтавской битве,54-пушечный линейный корабль «Полтава» знаменовал собой новый этап не только в развитии Балтийского флота России, но и в истории всей России петровской эпохи.

Об этом свидетельствовало название корабля, после Полтавской виктории Россия перешла к решительным действиям в Прибалтике и на Балтийском море, куда теперь перемещался главный театр боевых действий. Для активного наступления на шведов были необходимы мощные линейные корабли. Одним из первых в ряду прославленных морскими победами петровских линкоров стал знаменитый корабль «Полтава».

Корабль был спроектирован лично царем, прошедшим кораблестроительные университеты на верфях Англии и Голландии, где он получил своеобразный диплом: «Петр Михайлов во время благородного здесь пребывания своего поступал как доброму и искусному плотнику надлежит… Кроме того, корабельную архитектуру и черчение планов его благородие изучил так основательно, что может в том и другом упражняться».

«Полтава» отличалась большим изяществом, а богатая отделка иллюстрировала миф о Фаэтоне. И это не случайно, после Полтавской битвы Петр I писал: «Вся неприятельская армия Фаэтонов конец восприяла». Корабль был оснащен 54 пушками и среди кораблей своего класса выгодно выделялся мореходными и маневренными качествами. Заступивший на боевую службу в 1713 году, он принимал участие в Ревельском походе, в прикрытии галерного флота в Гангутском сражении и других военно-морских операциях Северной войны.

В боевом строю корабль «Полтава» находился 20 лет, в 1732 году он был разобран, а спустя почти 300 лет легендарный корабль начали воссоздавать на верфи исторического судостроения, в ближайшее время корабль-музей будет спущен на воду. 

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События: война
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