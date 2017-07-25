Лейтенант Васильев идет на таран

Столицу нашей Родины и систему московского ПВО немецкая военная авиация стала прощупывать в первые дни войны. Уже 24 июля 1941 года в небе над Москвой были замечены самолеты-разведчики. Подразделение Люфваффе, группа Ровеля, производила аэрофотосъемку стратегически важных объектов и географических ориентиров путей к Москве для наземных сил.

Вскоре за самолетами-разведчиками последовали немецкие бомбардировщики, первый массированный налет на Москву был совершен в ночь на 22 июля. Командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг перед этим вылетом напутствовал летчиков, заверив, что у русских мало зенитных орудий и прожекторов. Немецкий генерал пожелал летчикам приятной прогулки.

Но прогулка оказалась нелегкой. Один из участников нападения обер-лейтенант Бетхер вспоминал, что из всей его практики, самыми трудными были налеты на Москву:

«Зенитный огонь был очень интенсивным и велся с пугающей кучностью».

На земле налеты немцев отражали зенитчики 1-го корпуса ПВО, а в небе – авиация, 6-й истребительный авиакорпус. В бой истребители вступали вне зоны огня зенитных орудий, на расстоянии до 200 километров от столицы.

Одно их таких сражений произошло вскоре после первого массового налета на столицу в районе аэродрома поселка Дорохово, названного, кстати, в честь героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Ивана Дорохова.

В ночь на 25 июля 1941 года этот участок патрулировал на «Як-1» заместитель командира эскадрильи 11-го авиационного полка лейтенант Борис Андреевич Васильев. Он был молодым, ему шел двадцать седьмой год, но опытным пилотом. Время барражирования подходило к концу, пилот собрался сажать самолет, как получил приказ перехватить группу бомбардировщиков, шедших на высоте 5 тысяч метров в сторону Москвы.

Васильев, подняв самолет вверх, обнаружил три вражеских «юнкерса», он решил бить по флагману, вывод из строя ведущего самолета всегда деморализует остальных. Неожиданное нападение ошеломило противника, Васильеву удалось в одной из атак поджечь двигатель флагмана, но добить не получилось, кончились боеприпасы, на исходе было горючее. Чтобы довершить дело и уничтожить «юнкерс», лейтенант Васильев принял решение идти на таран. Таран был совершен, но не совсем так, как планировал советский пилот, он задел крылом стабилизатор Ju-88, и тот пошел к земле.

«Як-1» от удара также перевернуло, он потерял управление, но пилоту удалось его выровнять и посадить в колхозном поле. За совершенный героический поступок лейтенант Борис Васильев был награжден орденом Ленина.

Еще три месяца Борис Васильев защищал столицу Родины от вражеских налетов. Он погиб в октябре 1941 года в том же месте, где и совершил свой героический поступок.

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