Леонид Шервуд - скульптор-монументалист
Леонид Шервуд - скульптор-монументалист

Шервуд внес значительный вклад в осуществление ленинского плана монументальной пропаганды

Леонид Владимирович родился 16 (28) апреля 1871 года в Москве, он принадлежал к известному роду Шервудов. Шервуды прибыли в Россию из Англии в конце XVIII веке, сын первого иммигранта Вильяма Джозеф (в России он стал Иваном) известен как офицер, предупредивший императора Александра I о заговоре декабристов.

Отец Леонида – архитектор и скульптор Владимир Осипович является автором проектов здания Исторического музея на Красной площади и памятника-часовни «Гренадерам – героям Плевны».

В доме отца часто происходили встречи с известными деятелями искусства, что оказало влияние на Леонида. Первым наставником стал отец, под его руководством мальчик выполнял копирование в глине памятников античной скульптуры.

Леонид Владимирович обучался Московской школе живописи, ваяния и зодчества, живопись изучал под руководством Владимира Маковского, скульптуру – под руководством Сергея Иванова. Школу окончил с двумя медалями, обучение продолжил в Императорской Академии художеств и заграницей.

В Академии своим главным руководителем Шервуд считал художника Илью Репина, ему он «отдавал себя целиком».

Посетил европейские культурные центры – Варшаву, Вену, Мюнхен, Венецию, Рим и Милан. В Париже брал уроки у великого Родена и его ученика Бурделя. Во время первой встречи прославленный мастер радушно принял русского художника.

Интересную деталь той встречи Шервуд передал в «Воспоминаниях»:

«К Родену я пришел с душой москвича, с тем целомудренным отношением к телу, которое было присуще современной интеллигенции».  

Роденовские принципы нашли свое выражение в надгорбных скульптурах, поставленных над могилами Глеба Успенского и Николая Гарина-Михайловского, а также памятнике адмиралу Макарову в Кронштадте.

Во время Первой Мировой войны Шервуд работал реставратором в Эрмитаже.

После октябрьского переворота с энтузиазмом воспринял ленинскую идею по созданию памятников известным деятелям революции, эта идея также известна как ленинский план «монументальной пропаганды». Памятники выдающимся деятелям имперской России, соответственно, демонтировались и разрушались.

К «колоссальной перестройке человеческого сознания» Ленин привлек представителей всех видов искусства. Шервуду чуть было не поручили сооружение памятника Софье Перовской, организатора убийства Александра II.

Парадоксально, дед Леонида – Василий Шервуд предупредил Александра I, о готовящемся выступлении декабристов, за что получил наименование Верный, а внук с радостью взялся лепить скульптуры революционеров, ввергнувших страну в хаос.

Среди его работ советского периода наиболее известны памятники Радищеву и Герцену. Искусствоведы называют их самым значительным вкладом в монументальную скульптуру этого периода.

Памятник Радищеву, открытый в сентябре 1918 года в Петрограде, стал первым памятником монументальной пропаганды.

В двадцатые годы Шервуд выполняет бюсты Петра Войкова, Розы Люксембург, Иосифа Сталина и Дмитрия Менделеева. Памятники «Комсомолка», «Рабочий-бетонщик» и знаменитый «Часовой», ставший образцом соцреалистической скульптуры - тоже работы Шервуда.

Скончался Леонид Шервуд в августе 1954 года.

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