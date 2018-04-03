Леонид Пастернак – мастер жанровых композиций

Наиболее известным носителем фамилии Пастернак является Борис Пастернак, один из крупнейших поэтов XX века, но не меньший вклад в российскую и мировую культуру внес его отец Леонид Пастернак.

«Я писал папе, что, в конечном счете, торжествует все же он, проживший такую истинную, невыдуманную, интересную, подвижную, богатую жизнь. Частью в благословенном своем XIX веке, частью – в верности ему, а не в диком, опустошенном нереальном и мошенническом двадцатом…», – вспоминал Борис Леонидович.

Леонид Осипович родился 22 марта (3 апреля) 1862 год в Одессе, в еврейской семье. Любовь к рисованию у него появилась в раннем детстве, он хорошо рисовал всеми подручными средствами, и скоро о его дарованиях стало известно всей улице. Первым заказчиком шестилетнего Лёни выступил местный дворник, он заказал ему серию зарисовок на охотничьи темы. Мальчик учился в школе рисования, однако отец, хозяин постоялого двора на окраине города, хотел, чтобы сын стал аптекарем, доктором или присяжным поверенным.

По требованию родителей Леонид Пастернак целый год учился на медицинском факультете Московского университета, но любовь к искусству пересилила, и он уехал учиться живописи в одну из известнейших художественных школ Германии, в Мюнхенскую академию художеств. Впрочем, изучение медицины, особенно миологии и остеологии, пригодились для будущей профессии художника.

Окончив Академию и экстерном юридический факультет Новороссийского университета в Одессе, отслужив в армии, Пастернак вернулся в родной город. Здесь молодой художник познакомился и полюбил на всю жизнь известную пианистку Розалию Кауфман. Их свадьба состоялась в 1889 году. В том же году Леонид Пастернак получил признание как художник. На выставке передвижников известный любитель искусства и коллекционер Павел Третьяков купил картину Пастернака «Письмо из дома». Эта картина до сих пор украшает Третьяковскую галерею.

В Москве Пастернак сблизился с художниками Василием Поленовым, Валентином Серовым, Исааком Левитаном, Михаилом Врубелем и Константином Коровиным. Спустя несколько лет из этого кружка вырос «Союз русских художников», объединявший свыше 30 мастеров.

В 1893 году Леонид Пастернак познакомился Львом Николаевичем Толстым. Художник стал частым гостем в доме Толстого, и создал целую галерею портретов семьи великого писателя.

В 1910-е годы кисть Пастернака запечатлела видных деятелей русской культуры, науки и политики: Сергея Рахманинова и Александра Скрябина, Максима Горького и Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова, Илья Мечникова и Василия Ключевского, Петра Кропоткина и Ульянова-Ленина.

Из академических художников Пастернак был первым, кто стал делать зарисовки вождя революции, и Леонида Осиповича не без оснований называют одним из родоначальников ленинианы. Однако, оставаться в стране победившей революции, художник не захотел, и 1921 году эмигрировал сначала в Германию, а после прихода к власти нацистов, в Англию. Здесь, в Оскфорде он скончался в мае 1945 года, уже после победы над фашизмом.

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