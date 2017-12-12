Легендарному русскому путешественнику Федору Конюхову 66 лет!

Федора Конюхова часто сравнивают со знаменитыми путешественниками прошлого, Колумбом и Магелланом, но в отличие от них Конюхов является не только морским путешественником, в его активе и другие покоренные стихии, суша и воздух.

Но море, безусловно, является любимой стихией путешественника, тяга к морю у него в крови, Федор – потомок отважных мореплавателей – поморов. Свое первое морское путешествие он совершил в 15 лет, на весельной лодке пересек в одиночку Азовское море. С тех пор регулярно совершает путешествия, многие из которых стали рекордными.

Одну только Атлантику Конюхов пересек 15 раз под парусом и 1 раз на веслах. На веслах в 2013-2014 годах мореплаватель за 160 дней пересек Тихий океан, и таким образом поставил мировой рекорд. В копилке рекордсмена пять полюсов – географические Северный и Южный, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюс яхтсменов на мысе Горн и полюс высоты на Эвересте.

Помимо Эвереста путешественник совершил восхождение на высочайшие вершины всех континентов и стал первым россиянином, который выполнил программу «Семь вершин мира».

Впечатления от путешествий находят отражение в творчестве Федора Филипповича, он является автором 18 книг и более 3000 тысяч картин.

Федор Конюхов единственный во всем мире путешественник, имеющий священный сан, 7 лет назад в день памяти святителя Николая Чудотворца, покровителя путешественников, он был посвящен в священника. О. Федор регулярно совершает богослужения в небольшом московском храме, построенном собственными руками, здесь же в мастерской, принимает людей, приходящих к нему, в том числе, за духовным советом.

Сами путешествия и рекорды Федора Филипповича являются своего рода православной миссией для инославных.

Так, после совершения в этом году рекордного перелета вокруг земли на воздушном шаре «Мортон», к Федору обратился австралийский путешественник Дик Смит с просьбой покрестить его. «Если православные могут ставить такие рекорды, то я хочу стать православным», - сказал он.

Несмотря на свой возраст, Федор Конюхов полон сил и преисполнен творческих планов, в ближайшее время он готовится подняться на воздушном шаре в стратосферу и опуститься в глубочайшую точку океана – Марианскую впадину.

«Русская Планета» поздравляет Федора Филипповича с днем рождения, желает ему здоровья, долголетия и исполнения всех намеченных планов. Впереди у отца Федора новые подвиги, среди которых - полет на воздушном шаре в страсосферу. «Русская Планета» с радостью продолжает быть официальным «почтальоном добрых пожеланий» для прославленного путешественника и уже сейчас наши читатели могут оставить свои теплые напутствия юбиляру.

Годы Фёдора Конюха - поистине его богатство, а богаты они теми многочисленными достижениями, подвигами и рекордами, которыми прославленный русский путешественник на весь мир славил свою Родину. Уже сегодня читатели "Русской Планеты" могут деятельно поддержать путешественника в его грядущих свершениях. Поможет в этом благом деле уникальный сувенир - рамка с фрагментом оболочки воздушного шара, на котором летом 2016-го года Фёдор Филиппович поставил тройной мировой рекорд, в одиночку, с первой попытки и быстрее своих предшественников облетев вокруг Земли. Сувенирные рамки (по понятной причине) выпущены лимитированный тиражом.

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