Ледокол «Георгий Седов» начал 812-дневный арктический рейд

До революции 1917 года ледокол «Георгий Седов» входил в состав русского торгового флота, судно использовалось по своему прямому назначению и для перевозки грузов. «Научным» ледокол стал в 1929 году, сотрудники Арктического и Антарктического института совершали на нем свою экспедицию, которая исследовала Землю Франца Иосифа. К исследовательской деятельности ледокол вновь «подключили» в 1936 и 1937 годах. Во время экспедиции 1937 года ледокол был послан на помощь судам, застрявшим во льдах юго-западной части моря Лаптевых.

Но выбраться из ледяного плена не удалось, многолетние льды преградили путь. 23 октября 1937 года корабли «Георгий Судов», «Малыгин» и «Садко» встали на дрейф. Кроме членов экипажа на кораблях находились научные работники, студенты-гидрографы, пассажиры, среди которых были женщины. На льду пленники севера разбили палаточный городок и стали ждать окончания полярной ночи.

217 человек пережидали вместе долгую четырехмесячную полярную ночь. Когда она закончилась, большая часть людей была вывезена на материк самолетами. К потерпевшим выдвинулся ледокол «Ермак», проложив путь, он вывел «Садко» и «Малыгина». «Георгий «Седов» из-за повреждения руля был вынужден продолжить дрейф. Капитан Константин Бадигин и 14 членов экипажа остались нести вахту. Весь советский народ со вниманием следил за подвигом 15 отважных моряков.

Корабль превратился в плавучую полярную станцию. За время многомесячного дрейфа были проведены ценные научные исследования и собран уникальный материал.

Новый 1940 год экипаж встретил с боевым настроением, первый тост был провозглашен «за гениального вождя народов, любимого, родного Сталина». А «Иосиф Сталин» уже спешил на помощь, 3 января ледокол, носящий имя Сталина, вывел «Григория Седова» изо льдов. 27-месячный дрейф был закончен.

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