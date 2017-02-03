Лаврентий Загоскин – исследователь Русской Америки

Лаврентий Алексеевич Загоскин родился в мае 1808 года в деревне Николаевка Пензенского уезда Пензенской губернии. В 14 лет был принят в Морской кадетский корпус, по окончании которого получил чин мичмана и назначение на Каспий.

Во время русско-персидской войны 1826-1828 годов командовал судами, осуществлявшим подвоз провианта войскам Кавказского корпуса. За персидскую кампанию был награжден медалью.

В 1833 году с Загоскиным приключилась очень неприятная история, которая чуть не стоила ему жизни. На пароходе «Аракс», которым командовал Лаврентий Алексеевич, произошел пожар, и пароход полностью выгорел.

Суд приговорил молодого офицера к смертной казни, и лишь заступничество командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Дмитрия Челеева спасло Загоскина. Он был разжалован в матросы и матросом проходил несколько месяцев. В офицерском звании был восстановлен к Пасхе 1835 года.

Загоскин служил на Балтийском флоте, с 1838 года – в Российско-Американской компании, которая вела управление русскими владениями в Америке. С одобрения руководства компании он совершил экспедицию вглубь Аляски.

Загоскиным были исследованы южный и юго-восточный берега залива Нортон, реки Коюкок и Юкон, составлены карты низовья реки Иннокко, реки Кускокуим и низовья Юкона. Летом исследовательский отряд передвигался на байдарках и пешком, зимой – на собачьих упряжках.

Кроме произведенных картографических работ, Загоскиным были собраны сведения по этнографии, ботанике, зоологии и геологии. Сам Лаврентий Алексеевич писал, что за время этого путешествия он стал минералогом, энтомологом, конхиологом (специалистом по раковинам) и зоологом.

Экспедиция, ставившая целью более эффективное использование богатств полуострова, продолжалась более двух лет и завершилась в 1845 году. Материалы экспедиции вышли в 1847 году отдельной книгой «Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Л. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах».

Этот труд нашел отклик не только в научных кругах. Белинский назвал его наиболее замечательной научной статьей истекшего года, а журнал «Библиотека для чтения» Лаврентия Алексеевича назвал «знаменитым русским путешественником... который в нашей Русской Америке открыл… настоящий рай иперборейский».

С одобрением работа была встречено иностранными учеными, занимающимися историей северо-запада Америки: Банкрофтом, Андерсоном и Эельсом.

За проделанный труд Загоскину был пожалован орден Святой Анны 3-й степени, он был избран действительным членом Русского императорского географического общества, награжден Демидовской премией, а 1847 году произведен в капитан-лейтенанты.

Не видя для себя перспектив на службе, происшествие с «Араксом» все еще бросало тень на жизнь Лаврентия Алексеевича, в 1848 году он вышел в отставку и поселился в имении жены под Рязанью. Вся его последующая жизнь была связана с Рязанской землей.

Скончался исследователь Аляски 22 января (3 февраля) 1890 года.

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