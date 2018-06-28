Лев Лагорио — великий русский художник-маринист

Утечка мозгов, являющаяся для нашей страны в последние десятилетия серьёзной проблемой, в XVIII веке, в петровские и послепетровские времена имела обратное направление. К нам в страну приезжала огромное количество специалистов всех профилей, талантливых учёных, архитекторов, скульпторов и художников.

Многие оставались здесь навсегда и уже их дети и внуки несли службу России. Таким был и отец будущего художника Льва Лагорио, итальянец Феликс Лагорио, прибывший в Российскую империю по дипломатической линии, в Феодосии он занимал пост консула Неаполитанского королевства. С двором Неаполя Петербург открыл дипломатические отношения ещё при Екатерине II.

В Феодосии у Феликса Лагорио в 1826 году родился сын Лев, неудивительно, что впоследствии он стал маринистом. Первоначальное образование Лев получил в гимназии Феодосии, и уже в юном возрасте проявил редкую способность к живописи, он проходил обучение в мастерской своего знаменитого земляка Ивана Айвазовского. Их знакомство произошло не без участия местного градоначальника Казначеева, когда-то он способствовал принятию Айвазовского в столичную Академию Художеств, а спустя 10 лет направил в неё его ученика Лагорио. В академии учителями Льва были Максим Воробьёв, Александр Зауэрвейд и Богдан Виллевальде.

Избрав направлением маринистику, юноша уделял много времени изучению водной стихии, в 1845 году он совершил плавание на военном фрегате «Грозящий», в 1846 году — на лодке вдоль берегов Финского залива. Успехи в академии на всём протяжении учебы и большая золотая медаль, присужденная за картину «Вид болота на Лисьем носу» позволили ему отправиться в заграничное образовательное путешествие. Предварительно Лагорио отправили на Кавказ, где он писал горные пейзажи. В 1852 году он уехал в Европу и целых 8 лет путешествовал по Италии, Франции, Швейцарии и Голландии. В Россию Логарио вернулся состоявшимся мастером и представил около 30 работ, за три итальянских пейзажа он был удостоен профессорского звания.

Избрав местом постоянного жительства северную столицу, Лагорио ежегодно совершал «с художественной целью» поездки по стране. Несмотря на широкую известность и признание, художник и его семья жили в очень скромных условиях. Чтобы раздобыть средства для рабочих поездок на юг России, ему приходилось закладывать свои картины или просить аванс в счёт будущих работ.

В 1885 году он получил государственный заказ на серию картин о последней русско-турецкой войне, и очень тщательно приступил к его исполнению. «Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня. 1877 года», «Потопление катерами парохода "Великий князь Константин" турецкого парохода "Интибах" на батумском рейде в ночь на 14 января 1878 г.» и другие картины – результат его многолетней работы. Однако жанр баталий не являлся стихией художника, он был великолепным мастером пейзажа. Примечательно, что художник писал в тоже время, что и два других прославленных мариниста — Иван Айвазовский и Алексей Боголюбов, но ему удалось найти свой, отличный от них стиль. Как отмечают искусствоведы, «это позволило ему "без бурь и волнений" трудиться на протяжении долгой жизни, не зная ни высоких взлётов, ни крутых срывов в своём творчестве».

Лев Лагарио «Батум», 1881

За 55 лет творческой деятельности художник написал огромное количество картин, набросков и этюдов. На выставке, устроенной в память Льва Феликсовича, он скончался 9 (22) декабря 1905 года, экспонировалась 961 его работа, в основном это были морские пейзажи. Среди отечественных художников-маринистов Лев Лагорио по праву занимает одно из видных мест.

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