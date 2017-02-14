Кумиры XX века: Николай Еременко

Николай Ерёменко родился 14 февраля 1949 года в Витебске в семье артистов. Отец Николай Николаевич играл в театре и снимался в кино, зрителю он известен по фильмам «Петровка, 38» и «Вечный зов». Мать Галина Орлова – актриса Белорусского академического театра имени Я. Купалы.

К театру и кино Коля был приобщен с детства, он регулярно бывал на спектаклях и репетициях, где играли его родители. В кино впервые снялся в двенадцатилетнем возрасте, в социальной рекламе о правилах дорожного движения.

С первого раза поступил во ВГИК, учился в студии народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Для Николая началась насыщенная студенческая жизнь.

«Я все как-то успевал совмещать – и съемки, и спорт, и друзей, и девочек, и бессонные ночи… Я же актер, мне надо все про моих героев знать, а для этого надо все испытать на своей шкуре… Главное – вовремя остановиться», - вспоминал актер.

Система преподавания мэтра советского кинематографа Сергея Герасимова не ограничивалась только теорией, слушатели его студии с первых курсов были включены в творческий процесс. Ерёменко, как и другие студенты, активно участвовал во множестве театральных постановок, на втором курсе сыграл священника в работе Николая Губенко «Торжественная литургия». Позже будет роль еще одного героя из церковной среды – семинариста Жюльена Сореля в дипломном спектакле по роману Стендаля «Красное и черное». Спустя несколько лет Герасимов на основе спектакля снимет одноименный фильм. На главную роль он также пригласит молодого Николая Ерёменко.

Именно эта роль принесет Ерёменко-младшему всесоюзную известность. Девушки и женщины заваливали Николая письмами с признаниями в любви. Сам Ерёменко будет считать этот фильм лучшим в своем творчестве.

Молодой, красивый и обаятельный актер украшал однотипные «канонические» советские кинокартины: «Хождение по мукам» (1977), «Побег из тюрьмы» (1977), «Трактир на Пятницкой» (1977), «Уполномочен революцией» (1987). Зрители знали и любили Николая Ерёменко.

Вышедший на экраны в 1980 году фильм Бориса Дурова «Пираты XX века», снятый по сценарию Станислава Говорухина, произвел фурор в советском кинематографе. До этого у нас таких фильмов не снимали. Это был первый советский кинобоевик, с захватывающим сюжетом, с демонстрацией приемов экзотического каратэ. Ерёменко здесь сыграл старшего механика советского корабля, который захватили пираты.

Для неискушенного советского зрителя этот фильм был открытием. Напрасно его называют подражанием западным боевикам, до наступления эры видео было еще далеко, и кто такой Рэмбо, кинокритики и высшее руководство КПСС узнали лишь два года спустя.

Первоначально киноцензоры картину хотели запретить, но за нее вступился Леонид Брежнев, и она вышла в прокат. По посещаемости этот фильм побил все рекорды и стал самым кассовым в истории советского и российского кинопроката.

Успех «Пиратов» отодвинул не только предыдущие работы Ерёменко, в тени этого фильма окажутся киноленты, которые появятся позже, хотя среди них довольно много интересных картин: «Эскадрон гусар летучих» (1980,), «Лев Толстой» (1984), «Царская охота» (1990), «Сын за отца» (1995).

В «Сыне за отца» Николай сыграл вместе со своим отцом, для Еременко-старшего этот фильм станет последним. Сын не на много переживет отца, Николай Ерёменко-младший скончался от инсульта в возрасте 52 лет, 27 мая 2001 года.

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