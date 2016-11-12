Крым перешел под протекторат России

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов русские войска под командованием генерал-аншефа князя Василия Долгорукова 15 июня (по старому стилю) 1771 года взяли крепость Перекоп – врата в Крым и вошли на полуостров.

Очень скоро 2-я армия захватила крепости Арабат (на Азовском побережье), Еникале (возле Керчи), Гезлев (Евпаторию) и Кафу (Феодосию). Взятием последней был положен конец самому крупному работорговческому рынку в Европе.

Полностью Крымом русские войска овладели за 16 дней.

Состояние всех крепостей и оборонительных линий было весьма слабым, Абаз-паша, посланный Портой на помощь, помощи не оказал, крымцы сражались неохотно, так Перекоп сдался практически сразу, а после сдачи Перкопа и Арабата крымцы сражений избегали, крымский хан Селим III Гирей бежал – все это способствовало быстрому захвату полуострова.

Для турецкого султана Мустафы III весть о молниеносном покорении Крыма была оглушительной. Оставшиеся в Крыму татарские вельможи быстро высказали свою лояльность по отношению к русским, князь Долгоруков от Измаила, Ширинского мурзы получил подписанный 110 знатными татарами присяжный лист об установлении вечной дружбы и неразрывного союза с Россией.

Для поддержания порядка в крымских крепостях оставили небольшие гарнизоны. На береговой линии установили казачьи посты, наблюдавшие за появлением турецких кораблей. Крымское побережье патрулировали суда под начальством вице-адмирала Алексея Сенявина.

Присоединение Крыма к Российской империи не входило в планы Екатерины II. «Совсем нет нашего намерения иметь сей полуостров и татарские орды, к оному принадлежащие, в нашем подданстве», - писала императрица еще в 1770 году. Петербург хотел вывести крымских и ногайских татар из сферы влияния Порты.

Поэтому мирные переговоры, которые проводил избранный крымскими татарами хан Сахиб II Герай, проходили по российскому сценарию.

Подписание договора между Российской империей и Крымским ханством состоялось в главном торговом городе Карасубазар (теперь это город Белогорск) 1 ноября (по старому стилю) 1772 года.

С российской стороны договор подписали князь Василий Долгоруков и генерал-поручик Евдоким Щербинин, с крымской хан Сахиб II Герай.

Крым объявлялся независимым от Турции ханством под протекторатом России. К России переходили порты Керчь, Кинбурн и Еникале с принадлежащими землями, таким образом, мы получили выход к Черному морю, также русские рыболовы получила право рыбного промысла в Азовском море и в Керченском проливе.

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