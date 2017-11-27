Крепостной художник Григорий Сорока

15 (27) ноября 1823 в деревне Покровское Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в семье крепостного крестьянина Василия Савельева, принадлежавшего помещику Милюкову, родился сын Григорий.

Мальчик отличался бойким характером и прозвище Сорока, полученное в детстве, со временем стало его фамилией. В школе для крестьянских детей, открытой в соседнем селе Поддубье, Гриша изучал Закон Божий, грамоту и арифметику. Учительствовал в школе священник Василий Владимиров, духовник знаменитого художника Алексея Венецианова, который проживал в имении по соседству.

Рисовать Гриша стал в детстве, на рисунках, которые сохранились до нашего времени, он изображал окружающих людей – повара Гаврилу, горшечника Степана, ключницу Татьяну и т.д. Талант был замечен Венециановым, он договорился с помещиком Милюковым, и тот отпускал юношу на учебу к художнику.

Уже по первой картине «Гумно», написанной в 1843 году, можно определить, какой школе принадлежит художник. По сюжету и названию она перекликается с венециановским полотном, однако, в отличие от учителя, поэтизирующего крестьянскую жизнь, Сорока показывал ее изнутри – в темных земельных тонах.

Григорий становится одним из любимых учеников Венецианова, он сообщает о его выдающихся художественных дарованиях помещику Милюкову: «Возвращаю Вам вашего Григория с приростом. Моему племяннику Мише на эту станцию уже и не попасть». Венецианов указывал на необходимость отпустить Сороку из крепостничества, но недальновидный помещик не хотел освобождать крепостного и назначил его садовником.

За 10 лет, совмещая эти два вида деятельности, Григорий Васильевич написал около 20 картин, наиболее удачными из которых были пейзажи. «Рыбаки», «Вид на усадьбу Спасское», «Вид на плотину», «Вид на усадьбу Спасское» принадлежат к лучшим картинам в пейзажном жанре.

Григория Сорока «Вид в Спасском». Вторая половина 1840-х

Сорока писал иконы для местных храмов и подобно Венецианову учил крестьянских детей рисованию и живописи, не оставляя надежды обрести свободу и целиком посвятить жизнь живописи. Венецианову удалось уговорить нескольких помещиков, чтобы они освободили талантливых юношей, проходивших обучение в его школе. Однако, со смертью учителя, последняя возможность стать свободным исчезла, Милюков оставался непреклонным.

Долгожданный манифест 1861 года не привел к ожидаемому результату, помещики на местах, в том числе Милюков, вводили кабальные условия по освобождению, исполнить которые не было возможности. Крестьяне выступали против такой политики помещиков, не желавших расставаться с «крещеной собственностью».

Сорока, как человек, владеющий грамотой, писал от имени крестьян жалобы в губернский город и в столицу, но эффект оказался обратным. Представители местной власти, поддерживая помещика, признали Сороку виновным в организации беспорядков, приговорили к аресту и назначили телесное наказание.

Безысходность толкнула несчастного художника в петлю, в мае 1864 года он ушел из жизни.

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