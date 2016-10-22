Козьма Солдатенков – фабрикант, книгоиздатель и меценат

Козьма Терентьевич Солдатёнков родился 10 октября (по старому стилю) 1818 года в купеческой семье. Будущий покровитель искусства не получил никакого образования, лишь был обучен грамоте, что было обычным явлением для купеческой среды. Все детство и юность Козьма провел за прилавком, отец воспитывал детей в строгости, за работу от отца-миллионера сыновья получали медные гроши. Но такой минимализм был плюсом в развитии Козьмы, он на своем опыте узнал, какова цена труда и заработанных денег.

По смерти отца, а затем и старшего брата, Козьма Терентьевич стал наследником многомиллионного состояния. Отцовский капитал он приумножил, к 1850 годам Солдатёнков являлся одним из крупнейших текстильных фабрикантов, был в числе совладельцев финансовых и промышленных предприятий.

Род Солдатёнковых принадлежал к старообрядцам, что ощущалось во всем облике Козьмы Терентьевича. «… В нем чувствовалась большая сила, физическая и душевная, нередко встречающаяся у русских старообрядцев», - отмечали современники. Всю жизнь он оказывал финансовую помощь старообрядцам не только в Москве, но и по всей России.

Несмотря принадлежность к старообрядчеству, в культурном отношении Кузьма Терентьевич не замыкался на русской старине, любимым занятием Солдатёнкова являлось коллекционирование картин русских художников и книгоиздательство.

Его коллекция картин, среди которых работы Василия Перова, Исаака Левитана, Василия Тропинина, была открыта для всех желающих. Позже она была передана в Румянцевский музей.

Издательской деятельностью Козьма Терентьевич занимался также не для выгоды, а ради просвещения. Нередко изданные им книги продавались ниже себестоимости, что делало их доступными для широкого круга читателей. Но наряду с трудами Ключевского, Кавелина, Афанасьева и Тургенева книгоиздатель выпускал и поддерживал писателей оппозиционных, Чернышевского, Огарева, Белинского. И эта политическая неразборчивость и близорукость мецената не шла на пользу Отечества.

Значительно больше пользы было от его благотворительных проектов, Солдатёнков при жизни не скупился на дела милосердия, и после смерти часть его наследства пошла на благотворительность. По завещанию Козьмы Терентьевича на его средства была построена «больница для всех бедных, находящихся в Москве, без различия званий, сословий и религий».

Скончался меценат в 1901 году, его оплакивала вся Москва, гроб с телом от имения Кунцево до Рогожского кладбища сопровождало огромное количество людей.

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