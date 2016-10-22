Козьма Солдатенков – фабрикант, книгоиздатель и меценат
А.Г. Горавский «Портрет Козьмы Терентьевича Солдатенкова», 1857г.

А.Г. Горавский «Портрет Козьмы Терентьевича Солдатенкова», 1857г.

Его имя знала вся Москва

Козьма Терентьевич Солдатёнков родился 10 октября (по старому стилю) 1818 года в купеческой семье. Будущий покровитель искусства не получил никакого образования, лишь был обучен грамоте, что было обычным явлением для купеческой среды. Все детство и юность Козьма провел за прилавком, отец воспитывал детей в строгости, за работу от отца-миллионера сыновья получали медные гроши. Но такой минимализм был плюсом в развитии Козьмы, он на своем опыте узнал, какова цена труда и заработанных денег.

По смерти отца, а затем и старшего брата, Козьма Терентьевич стал наследником многомиллионного состояния. Отцовский капитал он приумножил, к 1850 годам Солдатёнков являлся одним из крупнейших текстильных фабрикантов, был в числе совладельцев финансовых и промышленных предприятий.

Род Солдатёнковых принадлежал к старообрядцам, что ощущалось во всем облике Козьмы Терентьевича. «… В нем чувствовалась большая сила, физическая и душевная, нередко встречающаяся у русских старообрядцев», - отмечали современники. Всю жизнь он оказывал финансовую помощь старообрядцам не только в Москве, но и по всей России.

Несмотря принадлежность к старообрядчеству, в культурном отношении Кузьма Терентьевич не замыкался на русской старине, любимым занятием Солдатёнкова являлось коллекционирование картин русских художников и книгоиздательство.

Его коллекция картин, среди которых работы Василия Перова, Исаака Левитана, Василия Тропинина, была открыта для всех желающих. Позже она была передана в Румянцевский музей.

Издательской деятельностью Козьма Терентьевич занимался также не для выгоды, а ради просвещения. Нередко изданные им книги продавались ниже себестоимости, что делало их доступными для широкого круга читателей. Но наряду с трудами Ключевского, Кавелина, Афанасьева и Тургенева книгоиздатель выпускал и поддерживал писателей оппозиционных, Чернышевского, Огарева, Белинского. И эта политическая неразборчивость и близорукость мецената не шла на пользу Отечества.

Значительно больше пользы было от его благотворительных проектов, Солдатёнков при жизни не скупился на дела милосердия, и после смерти часть его наследства пошла на благотворительность. По завещанию Козьмы Терентьевича на его средства была построена «больница для всех бедных, находящихся в Москве, без различия званий, сословий и религий».

Скончался меценат в 1901 году, его оплакивала вся Москва, гроб с телом от имения Кунцево до Рогожского кладбища сопровождало огромное количество людей.

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