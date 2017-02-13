Константин Острожский – покровитель православия в Литовской Руси

Князь Константин Константинович Острожский родился 2 февраля 1526 года, он принадлежал к древнему Острожскому роду, биографы Острожских возводили род к Даниилу Галицкому и Владимиру Святославичу.

Острожские с конца XIV века занимали высокие государственные должности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, владели огромными поместьями. Так, владения Константина Константиновича включали 35 городов и местечек и 670 сёл.

Острожский получил строгое образование в русском православном духе, оно сформировало модель поведения всей дальнейшей его жизни.

«В жизни русского Запада XVI век, - пишет протоиерей Георгий Флоровский, - был временем трагическим и тревожным. Это было время напряженной религиозной борьбы и богословских споров. В середине века вся Польша и особенно Литва охвачена реформационным возбуждением. Это возбуждение и беспокойство очень чувствовалось и в православной среде…».

Западнорусские магнаты переходили из православия в католицизм, Люблинская уния 1569 года соблазнила многих архиереев, в унию перешла значительная часть иерархии. Единственными защитниками православия стали миряне. И первый среди них, благодаря своему высокому положению и большим финансовым возможностям – князь Константин Острожский.

Острожский был независим от прокатолической польской политики, в его власти было отстаивать права, православных, проживающих в его владениях и защищать их от посягательств и притеснений униатов. Более того, по инициативе князя в 1599 году в Вильно прошли собеседования русских православных дворян с дворянами-протестантами, имевшие своей целью разработать стратегию борьбы с общим врагом — латинством и униатством.

Итогом переговоров стала договоренность, согласно которой, протестантские дворяне брали на себя обязательство защищать в своих имениях православные храмы и священнослужителей от посягательств униатов, действовать совместно с православными в судах и на сеймах.

Важным шагом для сохранения православия было издание Константином Константиновичем в 1581 году Библии на славянском языке. Библия была напечатана Иваном Федоровым в Острожской типографии, по благословению духовника князя, игумена Дубенского монастыря Иова.

Издание Острожской Библии носило, во-первых, просветительский характер – было напечатано порядка 1500 экземпляров, для XVI века это был огромный тираж, и, во-вторых, апологетический, в предисловии читателя прямо предостерегали против тех, кто «злохульно с Арием исповедати дерзают».

Для православных слово Божие было главным орудием в борьбе с католической экспансией.

В Острожской типографии были напечатаны труды святых отцов, в которых они защищают православие: Василия Великого, Иоанна Златоуста, Максима Грека и другие сочинения полемического и апологетического характера. При засилье униатов нужда в таких сочинениях была велика, в них отстаивались православные догматы и объяснялось, к каким аргументам следует прибегать в диспутах с еретиками.

Одновременно с типографией, в 1580 году князь Константин основал в Остроге православную школу — первое из высших учебных заведений в России; ее ректором был ученый грек Кирилл Лукарис, впоследствии патриарх Александрии и Константинополя. Из стен этого учебного заведения вышло много замечательных деятелей, работающих на ниве православного просвещения.

Школы для обучения духовенства, монашествующих и мирян были организованы князем и при монастырях, находившихся на территории его владений.

Значимость для православия личности князя Константина осознавали все православные, от патриархов до простых мирян; осознавали и его враги — католики и униаты, польский король и римский папа, долгие годы безуспешно пытавшиеся привлечь князя на свою сторону.

Покровительство, которое оказывал православным князь Острожский, было таким широким, что Константинопольский патриарх Мелетий сравнивал его с императором Константином Великим, при котором в Римской империи христианство стало легитимным.

Константин Острожский защищал не только православие, как отмечают исследователи его жизни, он оказал «громадные услуги делу русской народности в западной Руси».

Скончался ревностный защитник православия на 83-м году жизни, 13 февраля 1608 года.

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