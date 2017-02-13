Константин Острожский – покровитель православия в Литовской Руси

Свое огромное богатство князь Острожский тратил на поддержку православия
Князь Константин Константинович Острожский родился 2 февраля 1526 года, он принадлежал к древнему Острожскому роду, биографы Острожских возводили род к Даниилу Галицкому и Владимиру Святославичу.
Острожские с конца XIV века занимали высокие государственные должности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, владели огромными поместьями. Так, владения Константина Константиновича включали 35 городов и местечек и 670 сёл.
Острожский получил строгое образование в русском православном духе, оно сформировало модель поведения всей дальнейшей его жизни.
«В жизни русского Запада XVI век, - пишет протоиерей Георгий Флоровский, - был временем трагическим и тревожным. Это было время напряженной религиозной борьбы и богословских споров. В середине века вся Польша и особенно Литва охвачена реформационным возбуждением. Это возбуждение и беспокойство очень чувствовалось и в православной среде…».
Западнорусские магнаты переходили из православия в католицизм, Люблинская уния 1569 года соблазнила многих архиереев, в унию перешла значительная часть иерархии. Единственными защитниками православия стали миряне. И первый среди них, благодаря своему высокому положению и большим финансовым возможностям – князь Константин Острожский.
Острожский был независим от прокатолической польской политики, в его власти было отстаивать права, православных, проживающих в его владениях и защищать их от посягательств и притеснений униатов. Более того, по инициативе князя в 1599 году в Вильно прошли собеседования русских православных дворян с дворянами-протестантами, имевшие своей целью разработать стратегию борьбы с общим врагом — латинством и униатством.
Итогом переговоров стала договоренность, согласно которой, протестантские дворяне брали на себя обязательство защищать в своих имениях православные храмы и священнослужителей от посягательств униатов, действовать совместно с православными в судах и на сеймах.
Важным шагом для сохранения православия было издание Константином Константиновичем в 1581 году Библии на славянском языке. Библия была напечатана Иваном Федоровым в Острожской типографии, по благословению духовника князя, игумена Дубенского монастыря Иова.
Издание Острожской Библии носило, во-первых, просветительский характер – было напечатано порядка 1500 экземпляров, для XVI века это был огромный тираж, и, во-вторых, апологетический, в предисловии читателя прямо предостерегали против тех, кто «злохульно с Арием исповедати дерзают».
Для православных слово Божие было главным орудием в борьбе с католической экспансией.
В Острожской типографии были напечатаны труды святых отцов, в которых они защищают православие: Василия Великого, Иоанна Златоуста, Максима Грека и другие сочинения полемического и апологетического характера. При засилье униатов нужда в таких сочинениях была велика, в них отстаивались православные догматы и объяснялось, к каким аргументам следует прибегать в диспутах с еретиками.
Одновременно с типографией, в 1580 году князь Константин основал в Остроге православную школу — первое из высших учебных заведений в России; ее ректором был ученый грек Кирилл Лукарис, впоследствии патриарх Александрии и Константинополя. Из стен этого учебного заведения вышло много замечательных деятелей, работающих на ниве православного просвещения.
Школы для обучения духовенства, монашествующих и мирян были организованы князем и при монастырях, находившихся на территории его владений.
Значимость для православия личности князя Константина осознавали все православные, от патриархов до простых мирян; осознавали и его враги — католики и униаты, польский король и римский папа, долгие годы безуспешно пытавшиеся привлечь князя на свою сторону.
Покровительство, которое оказывал православным князь Острожский, было таким широким, что Константинопольский патриарх Мелетий сравнивал его с императором Константином Великим, при котором в Римской империи христианство стало легитимным.
Константин Острожский защищал не только православие, как отмечают исследователи его жизни, он оказал «громадные услуги делу русской народности в западной Руси».
Скончался ревностный защитник православия на 83-м году жизни, 13 февраля 1608 года.Далее в рубрике Федор Слудский – основоположник российской геофизикиНаучные труды ученого посвящены математике, механике и геофизике
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