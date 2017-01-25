Константин Леонтьев — человек исключительной и необычайной религиозной судьбы

Константин Николаевич Леонтьев родился 13 (25) декабря 1831 года в селе Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии в дворянской семье. Его отец, Николай Борисович служил в гвардии, вышел в отставку в чине прапорщика.

Мать, Феодосия Петровна была воспитанницей столичного Екатерининского института и любимицей императрицы Марии Фёдоровны. Из семерых детей мать больше всего любила младшего Костю, именно она дала сыну первоначальное образование и «привязала его к вере незаметными, но крепкими узами».

Первые литературные опыты Леонтьева относятся ко времени учебы на медицинском факультете Московского университета. К двадцати годам он был писателем известным Ивану Тургеневу, комедия «Женитьба по любви» была одобрена Иваном Сергеевичем, но к публикации ее не допустила цензура. Позже будут романы «Булавинский завод» (не окончен), «Подлипки» и «В своем краю».

С началом Крымской войны Леонтьев поступил добровольцем в качестве батальонного лекаря в Белевский егерский полк. В 1863 году сменил врачебную деятельность на дипломатическую. Служил в Османской империи: на Крите, в Адрианополе (здесь он припечатал хлыстом французского консула за оскорбительный отзыв о России), в Тульче, Янине, Салониках.

В Салониках, куда он прибыл в 1871 году, случилось происшествие, кардинально переменившее всю его жизнь.

Леонтьев внезапно заболел. Он был уверен, что у него холера. Когда смерть казалась уже неминуемой, его взгляд внезапно остановился на иконе Божией Матери, которую ему подарили афонские монахи.

Он обратился к Богородице со словами: «Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно грешную жизнь! Подними меня с этого одра смерти…».

Умирающий дал обет, что в случае выздоровления примет монашество. Через два часа он был полностью здоров.

На Афон Леонтьев прибыл на третий день после исцеления. Но духовник русского Пантелеймонова монастыря старец Иероним отговорил будущего великого русского мыслителя сразу принимать постриг.

По его совету, после возвращения в Россию Леонтьев посетил Оптину Пустынь, где со временем стал окормляться у великого старца Амвросия. Духовное озарение полностью изменило творчество Леонтьева. Вместо романов он начал писать философско-публицистические работы, принесшие ему посмертную славу - «Записки отшельника», «Национальная политика как орудие всемирной революции», «Византизм и славянство».

Человеком исключительной и необычной религиозной судьбы назвал Леонтьева Николай Бердяев. Исключительность Леонтьева и в том, что он один из немногих русских мыслителей, предчувствовал наступление мировой социальной революции и крушение старого мира, «в котором было много красоты, величия, святости и гениальности».

Леонтьев видел лишь знаки приближающегося конца, но само крушение России не застал.

В 1891 году он принял тайный постриг с именем Климент и вскоре скончался - 12 ноября. Погребен русский мыслитель на кладбище Черниговского Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры.

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