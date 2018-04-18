Константин Константинов – один из создателей ракетного оружия России

«…Ракетное дело тем и отличается от чисто артиллерийского дела, что имеет необозримую перспективу на века», - время подтвердило эти слова русского ученого и изобретателя в области артиллерии и ракетной техники Константина Константинова, сказанные им в 1847 году, когда ракетное дело находилось лишь в стадии становления.

Гениальный ученый родился 6 апреля (по григорианскому календарю) 1818 года в Варшаве. Он был внебрачным сыном французской актрисы и певицы Клары-Анны де Лоран и Великого князя Константина Павловича, т.е. приходился племянником императору Александру I. Пока был жив отец, он заботился о сыне и его родной сестре, своей дочери Констанции, а после смерти Великого князя, Константина усыновил его адъютант Иван Голицын, поэтому у ученого такое отчество – Иванович. Опекун определил 15-летнего Костю в Михайловское артиллерийское училище, где преподавателями были ведущие российские ученые.

Курс артиллерии, например, читал первый в России профессор артиллерийских наук Егор Вессель (именно он ввел для слушателей практику учебной стрельбы из орудий). По завершении двухгодичного обучения Константинов как один из лучших был оставлен при училище для дальнейшего совершенствования знаний, а в 1840-1844 годах проходил обучение за границей. Научная командировка в Австро-Венгрию, Англию, Голландию, Бельгию, Пруссию и Францию, в страны, где артиллерийской и ракетной технике уделялось достаточно большое внимание, начинающему ученому дала возможность не только детально ознакомиться с состоянием дел, но и установить нужные контакты.

Так по заказу Константинова и используя его вводные данные, английский изобретатель Чарльз Уитстон соорудил электромагнитный хроноскоп, измеряющий скорость артиллерийского снаряда. Этот прибор позже уже сам Константинов значительно усовершенствовал. Доработанный прибор, прошедший испытания на полигоне Волкова поля в Петербурге, согласно заключению Артиллерийского отделения Военно-ученого комитета, имел превосходные измерительные характеристики, он регистрировал промежутки времени с точностью до 0,00006 секунды.

По точности измерения скорости снарядов маятник Константинова значительно превосходил английскую разработку Уитстона. Первенство русского ученого в области электробаллистических исследований было подтверждено международным научным сообществом. Принцип действия маятника Константинова в науке использовался практически 100 лет, так при исследовании удельного импульса тяги отечественных ракетных двигателей на твердом топливе, созданных в конце 1940-х годов, применялась именно эта схема. За разработку прибора ученый был награжден орденом Святого Владимира IV степени.

В 1845 году Константинов получил назначение на должность командира Школы для образования мастеров и подмастерьев порохового, селитренного и серного дела, где наряду с преподавательской деятельностью продолжил исследовательскую работу по изучению свойства порохов и взрывчатых веществ.

Фото: Ракетный взвод Семиреченского казачьего войска, около 1891 г.

В 1849 году Константина Ивановича назначили начальником Охтинского капсюльного заведения. Здесь под его руководством было создано «ракетное заведение», изготавливавшее боевые ракеты калибра 106 мм и пусковые установки для одновременного запуска 36 ракет, а в следующем году он был назначен командиром Петербургского ракетного завода. В дальнейшем опыт организации производства был серьезно востребован при строительстве и открытии ракетного завода в Николаеве.

Для работы Константинова, как отмечают его биографы, «характерен поиск новых, передовых достижений науки и техники и стремление использовать их в своих разработках, что позволяло ему проводить эксперименты на высоком научном уровне».

Интерес Константинова не замыкался на ракетном и артиллерийском деле, в 1850-х годах он занимался вопросами, связанными с подводным плаванием и воздухоплаванием. Их он рассматривал в военном контексте. Но больше всего Константин Константинов прославился как ученый, внесший серьезный вклад в развитие отечественного ракетостроения, его по праву называют главным ракетчиком Российской империи.

О Константинове как ракетчике и русских ракетах XIX века «Русской Планете» рассказал Юрий Старшов, старший научный сотрудник Центрального Музея Вооруженных Сил России, автор научных работ по военной истории.

Армия, как правило, отдает предпочтение тому оружию, которое удобно и эффективно. В чем преимущество ракет перед артиллерийским орудием применительно к XIX веку и актуальность этого направления, притягивавшего новаторов и авантюристов? Это небольшая масса и мобильность, легкий ракетный станок гораздо легче и проще транспортировать, его можно устанавливать на небольшой площадке, например, в горах, там, где использование пушки даже небольшого калибра практически исключено.

В остальном недостатки. Меньшая в сравнении с пушкой дальность и меткость стрельбы. В литературе и соответствующих интернет-компиляциях можно встретить указание на запредельную для ракет Константинова дальность стрельбы (более 4 тыс. метров). Для сравнения дальность стрельбы самого мощного русского полевого 12-фунтового орудия на полигонных испытаниях – около 2 800 метров (в реальном бою будет еще меньше). При этом скорость полета ракеты меньше, чем у ядра, за счет чего она полетит дальше? Непонятно.

Второй недостаток ракеты – это низкая кучность стрельбы и частая непредсказуемость в полете. В-третьих, поражающий эффект ракеты меньше, чем у ядра или гранаты. Одним из главных факторов, тормозивших развитие ракетного вооружения, стало использование черного пороха (другого в первой половине XIX века и не было). При возгорании он дает мгновенный сильный импульс. Для ракеты же важнее, чтобы это происходило в течение некоторого времени. Эти недостатки и обусловили относительно скромное место ракет в вооружении стран Западной Европы и России.

На практике использовались зажигательные ракеты (при стрельбе по крепостям), сигнальные и спасательные (на флоте). Заслуга Константинова в том, что он сумел создать ракеты, не уступающие европейским аналогам, наладить их массовое производство, что, учитывая техническую составляющую и бюрократические препятствия, было нелегко. Он изобрел ряд измерительных приборов, необходимых при создании ракетного оружия. Обобщил опыт развития ракетного вооружения как в России, так и за рубежом.

Боевое применение ракет: Крымская война. Заметным эффектом было отмечено применение ракет Константинова в ходе Кавказской войны и кампаний в Средней Азии, где в полной мере проявились преимущество ракетных станков перед артиллерийскими лафетами – мобильность и возможность использования на ограниченном пространстве. Велик был и психологический эффект: исправляющий должность наказного атамана Черноморского казачьего войска Я.Г. Кухаренко докладывал: «Самые бесстрашные горцы, прежде спокойно разъезжавшие перед картечным и ружейным огнем, завидя только появление ракетной команды, стремительно бежали от того места». Ограниченное применение сигнальных ракет было и в русско-турецкую войну 1877-1878 годов.

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