Константин Кавелин – русский мыслитель и правовед
Константин Кавелин – русский мыслитель и правовед

Идеи Кавелина сыграли важную роль в подготовке крестьянской реформы 1861 года

Константин Дмитриевич Кавелин родился 4 ноября (по старому стилю) 1818 года в старинной дворянской семье в Санкт-Петербурге.

Он получил хорошее домашнее образование, русский язык и словесность Константину преподавал Виссарион Белинский. Как вспоминал Кавелин, «неистовый» учитель оказал на него нравственное воздействие, причем со знаком минус. Отрицательное отношение «к действительности – социальной, религиозной и политической» крепко засело в 16-ти летнем юноше.

В 1835 году Константин поступил в Московский университет, на историко-филологическое отделение философского факультета, но вскоре перевелся на юридический факультет. В те годы на нем преподавали выдающиеся ученые: Погодин, Крылов, Редкин, Швырев, Крюков.

Во время учебы Кавелин посещает салон Авдотьи Елагиной, матери братьев Киреевских, основателей славянофильского направления. Но к окончанию университета он отдалился от славянофилов и сблизился с западниками Петром Чаадаевым и Тимофеем Грановским, а позже с Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым, Иваном Панаевым и Александром Герценом.

Университет Кавелин окончил кандидатом права, в 1844 году защитил магистерскую диссертацию. После защиты магистерки, Кавелин оставил службу в Министерстве юстиции, и занял должность адъюнкта при кафедре истории русского законодательства Московского университета. В преподавательскую деятельность он вкладывал всю свою душу, студенты любили преподавателя и его появление в аудитории встречали аплодисментами.

Среди студентов Кавелина, которым он оказал помощь и помог найти свое место в науке, были собиратель русского фольклора Александр Афанасьев и один из основоположников конституционного права России Борис Чичерин.

Преподавательскую деятельность в университете Кавелин был вынужден прервать, в 1848 году он возвращается в Петербург, здесь служит в различных ведомствах, в 1857 году был избран профессором гражданского права Санкт–Петербургского университета и получил приглашение стать учителем цесаревича Николая Александровича. Наследнику престола он преподавал русскую историю и гражданское право.

Но в качестве учителя наследника престола Кавелин выступал недолго, в печати появилась опубликованная сначала Герценым, а затем Чернышевским кавелинская «Записка об освобождении крестьян». В ней правовед исследовал историю развития крепостнической системы и предлагал пути решения крестьянского вопроса.

В середине-конце 1850-х годов этот труд у консервативной части общества и сторонников крепостничества вызвал негативную реакцию. Идеи юриста посчитали революционными, Кавелина отстранили от преподавания цесаревичу. Но его идеи не исчезли, они сыграли большую роль в подготовке крестьянской реформы 1861 года.

В 1860-е годы Кавелин отошел и от западников, и от славянофилов, он считал, что для России «возможно лишь одно воззрение - национальное, русское, основанное на изучении реальных явлений в жизни русской земли, русского народа, прошлой и настоящей, без всякой предпосылки…».

В своей последней работе «Задачи этики» написал, что социально-политическое устройство государства должно базироваться на нравственной основе.

 Скончался Константин Дмитриевич 3 мая 1885 года.

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Места: Россия
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