Константин Глинка – основоположник палеопочвоведения
Константин Глинка – основоположник палеопочвоведения

150 лет назад родился Константин Глинка, выдающийся русский почвовед и геолог

Выдающийся русский ученый Константин Дмитриевич Глинка принадлежал к знаменитому дворянскому роду смоленских Глинок, из которого вышли композитор Михаил Глинка, философ Дмитрий Глинка, поэт Федор Глинка и славяновед Дмитрий Глинка.

Он родился 23 июня (5 июля) 1867 года (эту дату приводит Большая советская энциклопедия) в имении отца в селе Коптево Духовщинского уезда Смоленской губернии. Отец, занимавшийся сельским хозяйством, имел на сына большое влияние, и по окончании Смоленской классической гимназии направил его на Естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.

Среди университетских преподавателей, титанов мысли Дмитрия Менделеева, Ивана Сеченова, Александра Бутлерова находился тогда еще молодой профессор Василий Докучаев, впоследствии ставший основоположником генетического почвоведения и создателем научной школы, получившей название по его имени – докучаевской школы почвоведения.

Докучаев, одаренный «совершенно исключительной пластичностью воображения», умел увлечь студентов и Глинка без колебаний выбрал специализацией минералогию. Он стал участником научных экспедиций Докучаева и много времени проводил в лаборатории минералогического кабинета.

По ходатайству наставника в 1889 году Глинка был оставлен ассистентом при кафедре минералогии и геологии. Уже в первой публикации «К вопросу о лесных почвах» он заявил о высоком уровне своих исследований, в ней он полемизировал с ботаником Сергеем Коржинским о генезисе лесных почв.

После защиты магистерской диссертации «Глауконит, его происхождение, химический состав и характер выветривания» (1896) был назначен адъюнкт-профессором на кафедру минералогии с геологией Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. С 1901 года руководил кафедрой почвоведения этого же института, являвшейся на тот момент единственной в России.

Под руководством Константина Дмитриевича в 1906-1910 годах были проведены почвенные исследования по оценке земель в ряде российских губерний: Ярославской, Нижегородской, Калужской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Псковской и других. В рамках Столыпинской аграрной реформы возглавил исследования почв азиатской части России.

Экспедиции, организованные Глинкой, выявили масштабные земельные фонды в Сибири и Средней Азии пригодные для сельскохозяйственного освоения. Всего под руководством выдающегося ученого было организовано сто с лишним научных экспедиций, они позволили составить первую «Карту почвенных зон России» и карту почв земного шара, последняя была также первой и единственной в свое время картой.

В 1922 году Глинка принимает участие в организации Петроградского (позже Ленинградского) сельскохозяйственного института, который сформировался из Стебутовского, Каменноостровского и Агрономического сельскохозяйственных институтов.

День создания института он назвал днем своего окончательного торжества.

Глинка продолжил дело Василия Докучаева и подобно своему учителю умел увлечь студенчество.

«Его жизнерадостность действовала как непобедимая зараза,и принадлежала к числу тех удивительных сил, от которых кипит работа и люди возносятся на высоты даже вопреки тяжким жизненным условиям», – отмечал академик Борис Келлер.

Константин Дмитриевич является автором более 100 трудов по почвоведению, геологии и минералогии, часть их которых написана им на немецком, итальянском и французском языках. Научные открытия, совершенные Глинкой, получили высокую международную оценку. На Первом Международном конгрессе почвоведов, прошедшем в 1927 году в США, по словам одного из американских делегатов Джоффе, «русские господствовали на конгрессе и намечали новые пути для почвоведов всего мира».

Константин Глинка был избран президентом организованного на конгрессе Международного общества почвоведов, а второй международный конгресс решили проводить уже в Советском Союзе.

Глинка заложил основы новой отрасли в почвоведении – палеопочвоведении, занимающейся изучением почв прошлого и реликтовыми признаками в почвах современных.

Посвятив науке свыше тридцати лет жизни, Константин Дмитриевич внес огромный вклад в становление отечественной школы почвоведения.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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