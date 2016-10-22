Константин Арсеньев – русский ученый и учитель наследника престола

Константин Иванович Арсеньев родился 12 октября (по старому стилю) 1789 года в Костромской губернии, его отец был простым сельским священником, что определило получение первоначального образования, Арсеньев окончил Костромскую семинарию. Хорошая успеваемость позволила ему выйти из духовного сословия (до 1863 года сделать это было сложно), Константин был направлен в Петербургский педагогический институт, его он закончил блестяще, при институте Арсеньев был оставлен преподавателем географии и латинского языка.

Ординарный профессор географии Евдоким Зябловский, видя большой потенциал молодого ученого, хотел выдать за него свою родственницу, но Арсеньев воспротивился и сделался непримиримым врагом Зябловского. Впоследствии Зябловский выступал против назначения Арсеньева адъюнктом (помощником профессора), несмотря на то, что Арсеньев написал положенную для этого диссертацию.

Во время Отечественной войны 1812 года педагогический институт был эвакуирован в Петрозаводск, здесь Арсеньев продолжил свою работу, в отдельный сборник он собрал статистические данные по Олонецкой губернии и составил описание Олонецких заводов.

Занятия статистикой чуть не стоило Арсеньеву карьеры, член Ученого комитета «гаситель просвещения» Дмитрий Рунич, изучив лекции Арсеньева по тетрадным конспектам студентов, нашел в них «обдуманную систему неверия и правил зловредных и разрушительных в отношении к нравственности, образу мыслей и духу учащихся и к благосостоянию всеобщему...». «Университетский суд» принял решение исключить Арсеньева из числа преподавателей.

Но судьба в виде великого князя Николая Павловича благоволила к Константину Ивановичу. С 1824 по 1828 год Арсеньев был редактором комиссии по составлении законов. В 1828 году был назначен преподавателем наследника престола Александра Николаевича. Будущему Царю-Освободителю Арсеньев преподавал историю и статистику. Свое высокое положение Арсеньев использовал для занятий статистикой, министерства присылали ему статистические сведения по своему ведомству. Также Арсеньеву был разрешен доступ к Госархиву и архиву иностранных дел. Константин Арсеньев, как учитель цесаревича подготовил почву, на которой зародились планы реформ Александра Николаевича.

В 1845 году Арсеньев был в числе учредителей Русского географического общества. Константин Иванович является одним из основоположников российской системы статистики. Скончался Арсеньев 29 ноября 1865 года в Петразоводске.

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