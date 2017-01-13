Композитор Василий Калинников – предполагаемый автор гимна СССР
Композитор Василий Калинников – предполагаемый автор гимна СССР

Калинников является единственный русским композитором XIX века, который не принадлежал к дворянскому сословию

Его произведениями восхищался сам Чайковский. «Жаворонок русской музыки», так называли талантливого русского композитора Василия Калиникова современники. Не дожив всего двух дней до своего 35-летия, он умер от чахотки в январе 1901 года. Несмотря на столь короткую жизнь, Василий Калинников оставил после себя богатое музыкальное наследие. К сожалению, его имя сегодня мало известно широкой аудитории.

«Это была на редкость цельная, гармоническая натура, чуждая беспечности и безволия, присущего многим талантливым русским интеллигентам… Живой, увлекающийся, разносторонний в своих интересах, Калинников резко отличался от музыкальных профессионалов консерваторского толка отсутствием высокомерия, эгоцентризма и жреческой обособленности», ― писал о Калинникове его первый биограф Вячеслав Пасхалов.

Василий Калинников родился 1 (13) января 1866 года в селе Воины Орловской губернии. Способности к музыке обнаружились рано, он самостоятельно научился играть на гармонике, флейте и скрипке. Начальное музыкальное образование Калинников получил в Орловской духовной семинарии. Несмотря на юный возраст, ему доверили управление хором. Мастерское управление певчими было отмечено в прессе: «стройное пение семинарского хора под управлением Василия Калинникова удовлетворяло самых строгих ценителей и критиков церковного пения».

В Москве он успешно занимается в Музыкально-драматическом училище при Филармоническом обществе и сразу обращает на себя внимание педагогов.

Первое же крупное произведение принесло Калинникову известность и успех. Его I симфония буквально взорвала музыкальный мир Москвы.

На премьере симфонии в Киеве публику и оркестр охватило чувство восторга. Началась настоящая буря аплодисментов. Потребовали автора. Когда на сцену вышел худой чахоточный юноша, зрители были вновь потрясены: какой контраст составляли эта могучая музыка, жизнь, бьющая через край, и ее автор, в котором каждый мог видеть признаки тяжелого недуга. Под усиливавшийся гром оваций и туше оркестра Калинников был награжден венком от Музыкального общества. Кому-то из зрителей пришла в голову идея объявить сбор денег в пользу композитора, и на следующий день киевляне выслали в Москву Калинникову чек на тысячу сто рублей.

Симфония была с восторгом встречена в Вене.

«Дорогой Василий Сергеевич! Симфония Ваша и вчера одержала блистательную победу. Право, это какая-то триумфальная симфония. Где бы я ее не играл, всем нравится. А главное, и музыкантам, и толпе», - писал композитору дирижер Виноградский.

Газета «Жизнь и искусство» тогда писала: «…после Чайковского не приходилось слушать столь идеализированную музыку. Вся прелесть ее заключается именно в том, что автор положил в основание своей симфонии народную песнь, которую он сумел возвести на высокую степень художественности».

Другое знаменитое произведение композитора увертюра «Былина» (1893) содержит тему, начальные такты которой совпадают с мелодией гимна СССР. Некоторые исследователи музыки считают, что Александр Александров, автор советского гимна, позаимствовал мелодию у Калинникова. Существует предположение, что Александров обнаружил партитуру в архивах, и развил тему Калинникова, превратив ее в законченное самостоятельное произведение.

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Места: Россия
События: искусство
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