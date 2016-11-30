Композитор Сергей Ляпунов – достойный представитель древнего рода

Представители древнего рода Ляпуновых вписали славные страницы в летопись истории России. По семейным преданиям этот род берет начало от князя Константина Галицкого, брата Александра Невского. Особенно громко зазвучала фамилия Ляпуновых в Смутное время: Прокопий вместе со своими братьями Захарием и Григорием возглавили тогда отряды народного ополчения.

В XX веке город Ярославль прославился как родина сразу четырех Ляпуновых, оставивших свой след в науке и искусстве. Это Михаил Васильевич, известный профессор астрономии, и трое его сыновей: знаменитый математик Александр Ляпунов, филолог-славист Борис Ляпунов и композитор Сергей Ляпунов.

Музыкальная карьера Сергея Михайловича, он родился 18 ноября 1859 года, во многом была предопределена его отношениями с Милием Балакиревым, предводителем «Могучей кучки». Сначала он был для Сергея педагогом, затем стал самым близким другом. К концу жизни великого «открывателя» лучших русских композиторов оставили все ученики кроме Ляпунова. Не случайной была эта дружба – не только музыка объединяла обоих композиторов, но и вера в Бога, о чем свидетельствуют их письма.

Начиная с 1910 года Сергей Михайлович — профессор по классу фортепиано и композиции в Петербургской консерватории. Здесь, при консерватории, находилась замечательный домовой храм Рождества Пресвятой Богородицы, в которой Ляпунов был старостой. Настоятель, священник Анатолий Толстопятов (в дальнейшем архиепископ Молотовский и Соликамский Александр) отзывался о нем, как о человеке, отличающемся исключительным благоговением. Прихожанами консерваторской церкви были в основном музыканты — преподаватели и студенты. После октябрьского переворота, храм не избежал общей для всех церквей участи, 25 февраля 1922 года на приход явилась комиссия по изъятию церковных ценностей.

Сергей Михайлович, которого, по словам обвинителя Драницына, о. Анатолий «заразил преступным поведением», категорически отказался сдать церковные ключи.

«25 февраля церковь была опечатана, и вслед за тем была произведена опись имущества ее, — рассказывал Сергей Михайлович на допросе. — Так как в протоколе по составлению описи было сказано, что церковь домовая, я отказался подписать протокол, потому что сам являюсь ктитором, выбранным от прихода. Ключи я отказался сдать, потому что они получены от приходского совета, которому я только и могу их сдать».

Тем не менее, несмотря на сопротивление всего профессорско-преподавательского состава и студентов, церковь была закрыта, а имущество описано.

13 марта последовал арест отца Анатолия, а в апреле забрали Сергея Михайловича. Началось «Петроградское дело церковников». Композитор был обвинен в «оказании сопротивления комиссии при изъятии церковных ценностей» и 5 июля 1922 года осужден Петроградским губернским Ревтрибуналом с приговором — шесть месяцев заключения условно. Лишь мировая известность спасла 64-х летнего профессора консерватории от ссылки. Однако, месяцы, проведенные в тюрьме на улице Шпалерной, подорвали его здоровье.

Через год после суда Ляпунов уехал заграницу. С большим успехом прошли его гастроли в Париже. В концертном зале Гаво состоялся последний, как оказалось, авторский концерт композитора. 8 ноября 1924 года, перед очередным выступлением, у Ляпунова случился инфаркт, приведший к смерти. Отпели раба Божия Сергия в Парижской церкви в честь Александра Невского.

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