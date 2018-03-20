Классик советской литературы Вера Панова

Вера Федоровна Панова родилась 7 (20) марта 1905 года в Ростове-на-Дону, в семье обедневшего купца и учительницы музыки. С ранних лет она была приобщена к чтению и в 12-летнем возрасте твердо решила связать свою жизнь с литературой: «...уже тогда я знала, что буду писательницей. Никакая другая профессия мне и не померещилась».

Путь в писатели лежал через журналистику, в 17 лет Вера устроилась на работу в газету «Трудовой Дон». В газете «Советский Юг» вела отдел фельетона, сотрудничала с детскими журналами «Горн» и «Костер», широкая известность к ней пришла после публикации исторической пьесы «Илья Косогор», которая победила на драматическом конкурсе. «С этой пьесы началось мое бытие как драматурга», — вспоминала Вера Федоровна.

Войну она встретила в Пушкине, откуда немцы повезли ее вместе с другими местными жителями в Нарву. Пановой с дочерью чудом удалось ускользнуть из эвакуационного пункта и перебраться на Полтавщину, где в деревне Шишаки проживала ее родные. После освобождения Украины Панова переехала в уральский город Молотов (ныне Пермь), где устроилась на работу в местную газету.

Здесь зимой 1944 года она написала первое прозаическое произведение повесть «Семья Пирожковых», как отмечает литературовед Дмитрий Быков «сорока лет от роду, Панова ощутила себя профессиональным литератором: дебют поздний, даже по советским меркам».

В последующие годы из-под пера Пановой выходят замечательные повести и рассказы, большинство из которых становится основой для телефильмов. Они пользовались огромным успехом и в Советском Союзе, и за рубежом: повесть «Спутники» была опубликована во Франции, «Сережа» — в Финляндии и других странах. Экранизация повести «Сережа» стала режиссерским дебютом Георгии Данелии и началом его карьеры.

Уже начали говорить о «Театре Веры Пановой», ее пьесы «Проводы белых ночей», «Как поживаешь, парень?», «Сколько лет, сколько зим!», «Еще не вечер», «Свадьба как свадьба» шли в лучших театрах Москвы и Ленинграда.

Литературным секретарем Пановой был Сергей Довлатов, в своих произведениях он с теплотой отзывался о Вере Федоровне:

Беседовали мы с Пановой.

- Конечно, - говорю, - я против антисемитизма. Но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские люди.

- Это и есть антисемитизм, - сказала Панова.

- ?

- То, что вы говорите, - это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать ДОСТОЙНЫЕ люди.

12 июня 1967 года у Пановой произошел инсульт, который она назвала днем своей смерти. Болезнь приковывала писательницу к кровати на 6 лет, больше она не встанет. Только забота детей и близких возвращает ей «чувство жизни».

При этом Вера Федоровна продолжала работать, в 1960 годы она вновь открывает для себя историю России. Русские летописи становятся источниками для сюжетов повестей «Кто умирает», «Сказание об Ольге», «Сказание о Феодосии», «Феодорец, Белый Клобучок». Пьеса «Тредьяковский и Волынский» уже написана под диктовку.

В своей последней книге «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях» Вера Федоровна словно говорит свое «Последнее слово», так называется последняя глава, свидетельствующее о настоящей вере и терпении писательницы:

«Помоги мне, Боже. И спаси и помилуй моих близких и любимых, с величайшим самоотвержением несущих этот крест — мою болезнь, мою вопиющую беспомощность».

Скончалась писательница 3 марта 1973 года.

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