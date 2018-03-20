Классик советской литературы Вера Панова
Классик советской литературы Вера Панова

Писательница сыграла важную роль в истории русской культуры

Вера Федоровна Панова родилась 7 (20) марта 1905 года в Ростове-на-Дону, в семье обедневшего купца и учительницы музыки. С ранних лет она была приобщена к чтению и в 12-летнем возрасте твердо решила связать свою жизнь с литературой: «...уже тогда я знала, что буду писательницей. Никакая другая профессия мне и не померещилась».

Путь в писатели лежал через журналистику, в 17 лет Вера устроилась на работу в газету «Трудовой Дон». В газете «Советский Юг» вела отдел фельетона, сотрудничала с детскими журналами «Горн» и «Костер», широкая известность к ней пришла после публикации исторической пьесы «Илья Косогор», которая победила на драматическом конкурсе. «С этой пьесы началось мое бытие как драматурга», — вспоминала Вера Федоровна.

Войну она встретила в Пушкине, откуда немцы повезли ее вместе с другими местными жителями в Нарву. Пановой с дочерью чудом удалось ускользнуть из эвакуационного пункта и перебраться на Полтавщину, где в деревне Шишаки проживала ее родные. После освобождения Украины Панова переехала в уральский город Молотов (ныне Пермь), где устроилась на работу в местную газету.

Здесь зимой 1944 года она написала первое прозаическое произведение повесть «Семья Пирожковых», как отмечает литературовед Дмитрий Быков «сорока лет от роду, Панова ощутила себя профессиональным литератором: дебют поздний, даже по советским меркам».

В последующие годы из-под пера Пановой выходят замечательные повести и рассказы, большинство из которых становится основой для телефильмов. Они пользовались огромным успехом и в Советском Союзе, и за рубежом: повесть «Спутники» была опубликована во Франции, «Сережа» — в Финляндии и других странах. Экранизация повести «Сережа» стала режиссерским дебютом Георгии Данелии и началом его карьеры.

Уже начали говорить о «Театре Веры Пановой», ее пьесы «Проводы белых ночей», «Как поживаешь, парень?», «Сколько лет, сколько зим!», «Еще не вечер», «Свадьба как свадьба» шли в лучших театрах Москвы и Ленинграда.

Литературным секретарем Пановой был Сергей Довлатов, в своих произведениях он с теплотой отзывался о Вере Федоровне:

Беседовали мы с Пановой.
- Конечно, - говорю, - я против антисемитизма. Но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские люди.
- Это и есть антисемитизм, - сказала Панова.
- ?
- То, что вы говорите, - это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать ДОСТОЙНЫЕ люди.

12 июня 1967 года у Пановой произошел инсульт, который она назвала днем своей смерти. Болезнь приковывала писательницу к кровати на 6 лет, больше она не встанет. Только забота детей и близких возвращает ей «чувство жизни».

При этом Вера Федоровна продолжала работать, в 1960 годы она вновь открывает для себя историю России. Русские летописи становятся источниками для сюжетов повестей «Кто умирает», «Сказание об Ольге», «Сказание о Феодосии», «Феодорец, Белый Клобучок». Пьеса «Тредьяковский и Волынский» уже написана под диктовку.

В своей последней книге «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях» Вера Федоровна словно говорит свое «Последнее слово», так называется последняя глава, свидетельствующее о настоящей вере и терпении писательницы:

«Помоги мне, Боже. И спаси и помилуй моих близких и любимых, с величайшим самоотвержением несущих этот крест — мою болезнь, мою вопиющую беспомощность».

Скончалась писательница 3 марта 1973 года. 

Теги:
Места: Россия
Человек, снявший маску со Сталина Далее в рубрике Человек, снявший маску со СталинаМатвею Манизеру, знаменитому скульптору и классику советского соцреализма, партия доверила снять посмертную маску с Иосифа Сталина Читайте в рубрике «Культура» Демоны Михаила ВрубеляВрубель писал как лики святых для православных храмов, так и изображения демонов. Увлечение последним сыграло с ним злую шутку Демоны Михаила Врубеля

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО