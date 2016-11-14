Китай и Россия провели «красную черту»

В 1859 году для ратификации Айгунского трактата в Пекин прибыл генерал-майор Николай Игнатьев (1832- 1908). Кроме ратификации договора нашему послу предстояло решить вопрос разграничения территорий от устья реки Уссури до Японского моря и вопрос предоставления российским купцам права сухопутной торговли во внутренних районах Китая.

Проект договора, составленный Игнатьевым, был отклонен китайцами. Китай в те годы воевал с Англией и Францией, и окрыленный успешным отражением англо-французской атаки на форт Дагу, отказал русскому посланнику.

Почти год шли переговоры, но пока в войне с европейскими державами Китай одерживал верх, для России они были бесплодны. Игнатьев тайно покинул Пекин и прибыл в Шанхай, где располагались англичане и французы. Им он предложил свои посреднические услуги для переговоров с китайцами.

После того, как войска англичан и французов подошли к Пекину, китайцы сами просили Игнатьева, чтобы он помог спасти город от разорения. Русский посланник сразу выдвинул ряд условий затрагивающих российско-китайские отношения и выгодные для России. Пекин принял все условия, договор был подписан 2 ноября (по старому стилю) 1860 года.

В соответствии с договором, территории к северу от Амура отходили России, к югу – Китаю. Далее граница устанавливалась по рекам Уссури и Сунгача, озере Ханка, реке Беленхэ (Тур) и далее по горному хребту к устью реки Хубиту (Хубту, Ушагоу) и от этого места «по горам, лежащим между реком Хуньчунь и морем до реки Тумыньцзян».

Причем земли, лежащие к востоку от этой линии, объявлялись территорией России, а к западу от нее — территорией Китая. К договору была приложена карта восточного участка русско-китайской границы. Линия границы была промаркирована красным цветом. Россия окончательно закрепила за собой Уссурийский край.

Западная граница между двумя странами была определена по ясно выраженным естественным ориентирам («следуя направлению гор, течению больших рек») и «линии ныне существующих китайских пикетов», от перевала Шабин-дабага в Саянском хребте до Кокандских владений. Предусматривалось, что для разграничения восточных и западных участков русско-китайской границы будут назначены доверенные лица.

Договор регламентировал действия торговцев с обеих сторон. Им разрешалась беспошлинная торговля в установленных местах. Русскому правительству разрешалось открыть свои консульства в Урге и Кашгаре. Китайское правительство, равным образом, могло назначить своих консулов в Петербурге, Москве и других городах Российской империи.

Эта несомненная победа русской дипломатии была возможна благодаря Николаю Игнатьеву, в сложных политических условиях он сумел защитить национальные интересы России.

Далее в рубрике