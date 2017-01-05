«Катюша», раздевшая фашистский корпус
«Катюша», раздевшая фашистский корпус

Катюши давили фашистов на суше и уничтожали их на воде

Кроме легендарной системы полевой реактивной артиллерии с ласковым именем «Катюша», которая сделала весомый вклад в дело победы в Великой Отечественной войне, на вооружении ВМФ СССР состояли подводные лодки типа К, «Крейсерской», XIV серии. На флоте эти подлодки получили прозвище «Катюша».

Как и их знаменитые тезки, подлодки этого класса были разработаны в довоенное время. В их задачи входила: атака боевых кораблей и сил десанта противника при действиях в одиночку, группой или совместно с надводными силами; разведка и патрулирование в отдаленных районах; совершение диверсионных операций.

Подлодки типа К могли уничтожать корабли противника как выстановкой мин, так и торпедным оружием.

На вооружении у подводных лодок состояли 2 пушки калибра 100 мм с боезапасом 400 снарядов, 2 орудия калибра 45 мм с боезапасом, 10 торпедных аппаратов (6 в кормовой, 2 в носовой части и 2 в надстройке) с боезапасом 24 торпеды, 20 мин.

Подводная скорость плавания «Катюш» составляла 10 узлов, рабочая глубина погружения 80 метров, автономность 50 суток. По этим и другим характеристикам советские подлодки не уступали аналогам союзников, по ряду показателей превосходили германские субмарины.   

Всего в предвоенные и военные годы советскими судостроителями было построено 12 лодок, одна из них «К-22», заложенная 5 января 1938 года в Ленинграде, на Заводе №196.

Летом 1940 года вступила в строй и вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота, в октябре 1941 года в составе Северного флота.

В конце 1941 года «К-22» действует на вражеских коммуникациях, устанавливает мины в проходе Рольвсёсунда в районе норвежского порта Хаммерфест, по некоторым данным, на одной из них подорвался транспорт «Штейнбек», в трюмах которого находились полушубки для егерей германской армии, кроме того в декабре артиллерия подлодки уничтожило судно «Вейдинген».

Кампанию 1942 года субмарина открыла потоплением 13 января норвежского каботажного судна «Вааланд» и транспорта «Мимона», выброшенного штормом на берег. В трюмах «Мимоны», как выяснилось позже, находилось 30 тысяч полушубков для солдат Лапландской группировки. По существу, уничтожением этого судна, сожженным огнем «К-22», было сорвано наступление в установленные сроки основной группировки германских войск в Заполярье.

За эту операцию «К-22» в апреле 1942 удостоили Гвардейского звания, а на флоте подлодку стали называть «специалистом по раздеванию немцев». В этом же месяце «К-22» оказала помощь подлодке «Щ-421», подорвавшейся на мине в северной части Порсангер-фьорда. На свой борт «К-22» приняла экипаж «Щ-421», саму же подлодку пришлось затопить, ее транспортировка оказалась невозможной.

В восьмой боевой поход подлодка выступила совместно с «К-3», в походе предполагалось опробовать новый метод координации подводных лодок по поиску кораблей противника через гидролокационную связь. 7 февраля в районе мыса Харбакен связь между субмаринами пропала, последнее, что слышали на «К-3», были четыре громких щелчка, после этого экипаж «К-22» перестал выходить на связь. Точную причину гибели подлодки установить не удалось, рассматривались две версии, подрыв на немецкой мине и авария. Погибло 77 человек экипажа, а также начальник политотдела бригады Рудольф Радун и журналист А. Мациевич.

За восемь боевых походов «К-22» потопила семь вражеских транспортов и барж.

Всего за годы войны крейсерскими подводными лодками было потоплено 25 потопленных и 6 поврежденных кораблей и судов.

«Катюши» не сделали такого мощного прорыва как их наземные тезки, но все же внесли свой вклад в дело Победы. 

Теги:
Места: Россия
Покорение советскими полярниками Антарктиды началось с освоения Берега Правды Далее в рубрике Покорение советскими полярниками Антарктиды началось с освоения Берега Правды5 января 1956 года советские полярники высадились на побережье Антарктиды

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО