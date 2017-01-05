«Катюша», раздевшая фашистский корпус

Кроме легендарной системы полевой реактивной артиллерии с ласковым именем «Катюша», которая сделала весомый вклад в дело победы в Великой Отечественной войне, на вооружении ВМФ СССР состояли подводные лодки типа К, «Крейсерской», XIV серии. На флоте эти подлодки получили прозвище «Катюша».

Как и их знаменитые тезки, подлодки этого класса были разработаны в довоенное время. В их задачи входила: атака боевых кораблей и сил десанта противника при действиях в одиночку, группой или совместно с надводными силами; разведка и патрулирование в отдаленных районах; совершение диверсионных операций.

Подлодки типа К могли уничтожать корабли противника как выстановкой мин, так и торпедным оружием.

На вооружении у подводных лодок состояли 2 пушки калибра 100 мм с боезапасом 400 снарядов, 2 орудия калибра 45 мм с боезапасом, 10 торпедных аппаратов (6 в кормовой, 2 в носовой части и 2 в надстройке) с боезапасом 24 торпеды, 20 мин.

Подводная скорость плавания «Катюш» составляла 10 узлов, рабочая глубина погружения 80 метров, автономность 50 суток. По этим и другим характеристикам советские подлодки не уступали аналогам союзников, по ряду показателей превосходили германские субмарины.

Всего в предвоенные и военные годы советскими судостроителями было построено 12 лодок, одна из них «К-22», заложенная 5 января 1938 года в Ленинграде, на Заводе №196.

Летом 1940 года вступила в строй и вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота, в октябре 1941 года в составе Северного флота.

В конце 1941 года «К-22» действует на вражеских коммуникациях, устанавливает мины в проходе Рольвсёсунда в районе норвежского порта Хаммерфест, по некоторым данным, на одной из них подорвался транспорт «Штейнбек», в трюмах которого находились полушубки для егерей германской армии, кроме того в декабре артиллерия подлодки уничтожило судно «Вейдинген».

Кампанию 1942 года субмарина открыла потоплением 13 января норвежского каботажного судна «Вааланд» и транспорта «Мимона», выброшенного штормом на берег. В трюмах «Мимоны», как выяснилось позже, находилось 30 тысяч полушубков для солдат Лапландской группировки. По существу, уничтожением этого судна, сожженным огнем «К-22», было сорвано наступление в установленные сроки основной группировки германских войск в Заполярье.

За эту операцию «К-22» в апреле 1942 удостоили Гвардейского звания, а на флоте подлодку стали называть «специалистом по раздеванию немцев». В этом же месяце «К-22» оказала помощь подлодке «Щ-421», подорвавшейся на мине в северной части Порсангер-фьорда. На свой борт «К-22» приняла экипаж «Щ-421», саму же подлодку пришлось затопить, ее транспортировка оказалась невозможной.

В восьмой боевой поход подлодка выступила совместно с «К-3», в походе предполагалось опробовать новый метод координации подводных лодок по поиску кораблей противника через гидролокационную связь. 7 февраля в районе мыса Харбакен связь между субмаринами пропала, последнее, что слышали на «К-3», были четыре громких щелчка, после этого экипаж «К-22» перестал выходить на связь. Точную причину гибели подлодки установить не удалось, рассматривались две версии, подрыв на немецкой мине и авария. Погибло 77 человек экипажа, а также начальник политотдела бригады Рудольф Радун и журналист А. Мациевич.

За восемь боевых походов «К-22» потопила семь вражеских транспортов и барж.

Всего за годы войны крейсерскими подводными лодками было потоплено 25 потопленных и 6 поврежденных кораблей и судов.

«Катюши» не сделали такого мощного прорыва как их наземные тезки, но все же внесли свой вклад в дело Победы.

Далее в рубрике