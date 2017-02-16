КАМАЗ отправляется в путь

В 1960-е годы, быстро развивающееся народное хозяйство Советского Союза, нуждалось в автомобилях повышенной грузоподъемности с высокой проходимостью. В довоенное и военное время с этой задачей отлично справлялись полуторки. ЗИЛ-130 и ГАЗ-66, запущенные в серийное производство, не обладали необходимой грузоподъемностью.

Нужны были более мощные грузовики. Поскольку существующие автозаводы не могли выполнить эту задачу, было решено построить новый завод. Местом для строительства выбрали Набережные Челны, город в Татарской АССР, с удобной транспортной развязкой, он стоит на судоходной Каме – она дала название заводу, рядом Волга и железная дорога.

Строительство автозавода стало ударной комсомольской стройкой. Строительные работы были начаты в конце 1969 года, на строительной площадке трудилось порядка 100 тысяч человек – это были представители семидесяти народов Советского Союза. В оснащении автогиганта приняли участие свыше 700 иностранных фирм из 22 стран, из российских производителей к всесоюзному проекту подключили 2 тысячи заводов.

Через шесть лет завод был готов к выпуску автомобилей, первый КАМАЗ сошел с конвейера 16 февраля 1976 года. Эту знаменательное событие приурочили к очередному партийному съезду, поэтому на автомобиле написали лозунг - «Наш подарок XXV съезду КПСС».

Прототип будущего КАМАЗа был разработан на ЗИЛе еще в 1968 году, но после начала строительства Камского автозавода разработку и сборку перенесли в Набережные Челны.

На новые грузовики устанавливали экономичный 4-х тактный дизель, разработанный Ярославским Моторным Заводом. С базовой мощностью 210 лошадиных сил, с перспективой увеличения мощности до 360 л.с. Некоторые инженерные решения применялись на дизелях КАМАЗов впервые, например, полнопоточная система фильтрации масла с центрифугой.

Грузоподъемность КАМАЗ 5320 составляла 8 тонн, строительного самосвала КАМАЗ 5511 – 10 тонн, автопоезда КАМАЗ 5410 – 26 тонн.

В июне 1979 года с конвейера завода сошел 100-тысячный грузовик. О такой динамике производства в те годы не мог заявить ни один зарубежный автопроизводитель.

В последующие годы были разработаны модификации базовой модели, среди которых самосвалы, седельные тягачи, бортовые спортивные грузовики. Команда «КАМАЗ-мастер» неоднократно занимала призовые места в межконтинентальных ралли-марафонах, только на ралли «Дакар» мы брали первое место 14 раз.

КАМАЗ активно применяется в гражданских целях и широко используется в российской армии, конструкторами разработаны специальные армейские варианты этого грузовика.

Сегодня КАМАЗ экспортируется во многие страны мира: Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Индию и Иран, некоторые страны Европы, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и ОАЭ. По некоторым позициям КАМАЗу удалось потеснить конкурентов из Китая.

КАМАЗ по праву может считаться крупнейшим достижением отечественного автопрома.

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