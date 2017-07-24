Иванов, отец Иванова
Андрей Иванович Иванов. Автопортрет, 1880

Андрей Иванович Иванов. Автопортрет, 1880

Андрей Иванов известен не только как художник, но и как педагог. Среди его учеников знаменитые Карл Брюллов и Александр Иванов

О первых годах жизни Андрея Ивановича Иванова известно немного, он был воспитанником Императорского Воспитательного дома в Москве, учебного заведения для сирот, беспризорников и подкидышей. Уже в детском возрасте он проявил способности к рисованию и был направлен в Воспитательное училище при Академии художеств в Петербурге.

Наставником мальчика стал знаменитый Григорий Угрюмов, один из основоположников русской исторической живописи. Стиль Угрюмова прослеживается и на исторических полотнах Иванова. За картину «Ной по выходе из ковчега приносит жертву Богу» начинающий художник в 1797 году получил Большую золотую медаль и тогда же аттестат 1-й степени на звание классного художника. Был оставлен преподавателем при Академии.

Библейская тематика в тот время была довольно распространенным направлением в светской живописи, за картину «Адам и Ева с детьми под деревом после изгнания из рая» в 1803 году Иванов получает звание академика. После этого следует многочисленные приглашения принять участие в росписи храмов. Иванов пишет иконы и целые иконостасы для православных церквей, в том числе для Казанского и Преображенского соборов Петербурга, для храма Русской духовной миссии в Пекине, для варшавского собора святого Александра Невского, тифлисского Сионского собора, для полковых храмов.

После начавшейся Отечественной войны художник отказывается от заказов и обращается к патриотической тематике. Иванович осознавал силу искусства и ответственность художника перед Родиной в годину суровых испытаний. Как отмечает искусствовед Софья Коровкевич, гражданское и эстетическое кредо Иваново выражают картины «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами» (1810, писана прежде начала войны) и «Единоборство князя Мстислава Удалого с косожским князем Редедей» (1812). За последнюю художник был удостоен профессорского звания.

Он 32 года преподавал в Академии, пока не попал под монаршую немилость. Николай I выразил недовольство картиной «Смерть генерала Кульнева»(1830), на которой художник изобразил, как герой Отечественной войны генерал Яков Кульнев после смертельного ранения в сражении при Клястицах снимает с себя знаки отличия, чтобы неприятель не мог догадаться о его гибели.

Похоже, возможность двойного прочтения картины, вызвала неудовольствие императора, картину больше никто не видел, а профессора Иванова отстранили от преподавания.

Но за этот долгий период педагогической деятельности Иванов успел подготовить не одно поколение художников, у Андрея Ивановича был талант передавать знания ученикам. Среди его учеников два титана живописи. Первый – это Карл Брюллов, во многом он был обязан своему учителю, второй – старший сын Александр.

Скончался Андрей Иванов от холеры 12 (24) июля 1848 года в Петербурге.

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