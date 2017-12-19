Иван Сытин: зарождение книжной империи
Иван Сытин: зарождение книжной империи

19 декабря 1876 года в Москве открылась литографная мастерская книгоиздателя Ивана Сытина

Когда в декабре 1876 года предприниматель Иван Дмитриевич Сытин открывал в трех маленьких комнатках свою литографскую мастерскую на Воронухиной горе близ Дорогомиловского моста, никто не предполагал, что со временем она станет крупнейшим российским издательством.

Спустя несколько лет неутомимый изобретатель, мастер торговли и эффективный менеджер книжного бизнеса расширил производство, купив высококлассную типографию Орлова, на которой он начал массовое производству календарей, сразу завоевавших большую популярность.

Для распространения печатной продукции Сытин пользовался всеми возможными способами: открывал магазины, участвовал в выставках и ярмарках, поддерживал энергичные отношения с частными книготорговцами, разносившими популярную печатную продукцию по самым отдаленным уголкам российской глубинки. Типографии и мастерские Ивана Сытина были оборудованы по последнему слову техники, качество производимого товара отвечало самым высоким стандартам, как по технологическим параметрам, так и по содержанию.

Лубочные книжки, иллюстрированные календари, отрывные «ежедневники», произведения русских и зарубежных писателей на рубеже XIX-XX веков были самыми доступными образовательными каналами. С Сытиным сотрудничали Лев Толстой, Иван Тургенев, Николай Лесков.

Отличительным качеством книг Сытина была их доступность, отпускная цена книг равнялась 80 копеек за сто экземпляров, и эти замечательные книги быстро вытеснили с рынка низкокачественную продукцию, рассчитанную на непритязательного потребителя.

С книгами Ивана Сытина по всей стране распространялись знания о вселенной, человеке и истории, расширялись представления простых людей об окружающем мире и законах природы.

«Я смотрел на календарь, как на универсальную справочную книгу, как на энциклопедию на все случаи жизни»,- писал Сытин.

О масштабах деятельности Ивана Сытина говорят цифры, только за первые четыре года просветительское издательство Сытина выпустило 12 миллионов общедоступных книг. К началу XX века сытинские предприятия давали четверть всех выпускаемых в стране печатных изданий. К 1916 году было издано 440 школьных учебников, а его «Букварь» переиздавался на протяжении 30 лет.

Быстро раскупавшиеся многомиллионные тиражи русских классиков и научно-популярной литературы опровергают миф о том, что население в предреволюционной России было сплошь неграмотным. И Ивану Сытину принадлежит одна из главных заслуг в том, что Россия становилась читающей страной. Недаром современники его называли «подлинным министром образования». 

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События: культура
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