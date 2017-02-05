Иван Сытин – «подлинный министр образования»

Мальчик из крестьянской семьи, окончивший всего три класса сельской школы, создал крупнейшую в России книгоиздательскую империю. На юбилее издательской деятельности фирмы его называли «подлинным министром образования».

Иван Сытин родился 24 января (5 февраля) 1851 года в селе Гнездникове, Костромской губернии, Солигаличского уезда. Его отец Дмитрий Герасимович Сытин, происходивший из экономических крестьян, служил волостным писарем.

Проучившись три года в школе, Ваня Сытин, вышел из стен учебного заведения с полным отвращением к науке и книге, настолько была ужасна система преподавания.

В двенадцать лет он стал помогать дяде в торговле на Нижегородской ярмарке, и уже тогда проявил все навыки, необходимые для занятия коммерцией. В книгоиздательский бизнес он попал случайно, вакантные места в московской меховой компании, куда его хотели определить, оказались занятыми, пришлось идти на свободное место в книжную лавку к купцу Петру Шарапову.

Проработав на Шарапова несколько лет, Сытин открыл собственный книгоиздательский бизнес. Первый товар, который он стал продавать, были карты боевых действий русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Война «блестяще нас выручила», вспоминал Сытин.

Свой бизнес Сытин начал, имея в распоряжении одну литографическую машину, которую он взял в кредит, позже он значительно расширился. В 1905 году у Сытина уже была большая типография на Валовой улице в Москве, и сеть книжных магазинов по всей стране и за рубежом.

«Большим и интересным человеком» назвал русского книгоиздателя Чехов.

Сытин издавал Пушкина, Гоголя, Толстого и Чехова. Цена книжек была минимальной – полторы копейки за экземпляр, благодаря такой ценовой политике, книги великих русских писателей были доступны практически всем, Сытина не зря называли «подлинным министром просвещения».

В «неграмотной царской России» сочинений русских писателей выходили миллионными тиражами и раскупались.

Сытин, хотя сам «вышел из народа», не особенно заботился о сотрудниках своих предприятий, так наборщикам в типографии он платил только за буквы, знаки препинания в расчет брать не велел.

Наборщики теряли около 10% от зарплаты, такая «урезка» стала одним из поводов к созданию стачки, которую позже подхватили работники других фабрик и заводов.

Однако, когда в стране сменилась власть, и большевики национализировали бизнес Сытина, он не убежал за границу, а стал работать на советское правительство.

«Мне прибылей не надо. Мне только работать», - говорил бывший медиа-магнат.

Скончался Иван Дмитриевич 23 ноября 1934 года.

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