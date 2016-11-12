Иван Шувалов – деятель русского Просвещения

Иван Иванович Шувалов родился 1 ноября (по старому стилю) 1727 года в незнатной московской дворянской семье. Мальчик получил домашнее образование, любил читать и был эрудирован. Двоюродные братья Петр и Александр Шуваловы, участники дворцового переворота, возведшего на престол Елизавету Петровну, пристроили его пажом ко двору.

Симпатичного и остроумного юношу быстро заметила императрица Елизавета, и он стал ее фаворитом. Теперь уже благодаря ему Петр и Александр заняли первенствующие места в правительстве. Сам же он отказался даже от графского звания, последним титулом, который он принял в 1751 году, был титул камергера.

Искушения властью, славой и богатством он прошел с достоинством. «Благодарю моего Бога, что дал мне умеренность в младом моем возрасте, не был никогда ослеплен честьми и богатством, и так в совершеннейших годах еще меньше быть могу», - писал он в одном из писем.

И вероятно, благодаря этим качествам, честности, бескорыстию и преданности, он оставался фаворитом императрицы до самой ее кончины.

Свое положение в годы фавора он использовал на благо Отечества, под покровительством Ивана Ивановича был основан Московский университет (указ о открытии Елизаветой был подписан 12 января 1755 года в день памяти Татианы – небесной покровительницы матери Шувалова), в 1757 году – Императорская Академия художеств. На собственные средства Шувалов пригласил художников-преподавателей из Германии и Франции, тем самым высоко подняв уровень этого учебного заведения.

После смерти императрицы Елизаветы Петровны, он оказался не у дел и уехал за границу, где прожил 14 лет. И здесь Шувалов оказывал самую разнообразную помощь русским художникам, ученым и студентам, которые выезжали в Европу за знаниями.

Прожив заграницей 14 лет, Шувалов вернулся в Россию, его возвращение было отмечено целым рядом хвалебных приветствий. Екатерина II назначила его обер-камергером, он сделался ее любимым визави, интересы у них были общие – просвещение.

Скончался Иван Иванович 15 ноября 1797 года в Санкт-Петербурге.

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