Иван Глазунов – русский книгоиздатель

Иван Ильич Глазунов родился 7 (19) января 1826 года, он происходил из рода Глазуновых, которые начиная с 1780 годов, занимались книжной торговлей в Москве, зачинателем предприятия являлся серпуховской купец Матвей Петрович, сначала он один, а затем совместно с братьями Василием и Иваном вел книжную торговлю в обеих столицах. Его дело наследовал сын Илья Иванович, издававший сочинения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Константина Батюшкова, и продолжил внук Илья.

Еще при жизни отца, он помогал ему в издании 15-ти томного «Памятника законов», продолжил издание 8-и томной «Военной Библиотеки», первые два тома были поднесены Николаю I, и отец получил высочайшее благоволение и бриллиантовый перстень.

После смерти отца книгоизданием занимался совместно с братьями. В 1849 по 1882 год фирма Глазуновых выпустила 205 изданий, большая часть их которых учебники и учебные пособия: «История России» Сергея Соловьева (6, 7, 10 и 11 тома), «История русской словесности» Алексея Галахова, труды педагогов и ученых Константина Ушинского, Василия Водовозова, Ивана Кайданова, Юлиана Симашко, Чарльза Дарвина, Джона Тиндаля, Маттиаса Шлейдена и других.

Под редакцией Петра Ефремова было издано собрание сочинений русских писателей XVIII и начала XIX века Михаила Лермонтова, Василия Жуковского, Ивана Гончарова, Антиоха Кантемира, Дениса Фонвизина, Василия Майкова. В 1877 году Глазунов взял на реализацию майско-июньский журнал «Дневник писателя» Достоевского.

Иван Ильич являлся крупнейшим поставщиком книг для Императорской Публичной библиотеки, библиотек многих учебных заведений разных уровней.

Фирма Глазуновых выступала комиссионером ряда крупных государственных ведомств: Синода, Академии Наук, Департамента министерства народного просвещения и Министерства государственных имуществ.

Иван Ильич состоял в ряде городских комиссий, училищной, санитарной, по воинской повинности, за активное участие в общественной жизни был награжден орденами Святого Станислава 3-й и 2-й степеней, орденом Святого Владимира 3-й и 4-й степеней. В 1870 году Глазунову были присвоены права потомственного дворянства.

Фирма Глазуновых интересна тем, что свою масштабную книжную деятельность осуществляла без привлечения акционерного капитала.

После октябрьского переворота была национализирована.

Иван Ильич Глазунов скончался 19 (31) декабря 1889 года.

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