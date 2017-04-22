Иван Ефремов: ученый-палеонтолог и писатель-фантаст
Иван Ефремов: ученый-палеонтолог и писатель-фантаст

Ефремов открыл кладбище динозавров в пустыне Гоби и написал десятки популярных художественных произведений

Большинству людей Иван Ефремов известен как автор романов «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час Быка» и «Таис Афинская», но в то же время он был крупным ученым-палеонтологом.

Тягу к путешествиям в Ивана Ефремова вложил Жюль Верн, к приключенческим романам которого Ваня приобщился с шестилетнего возраста. В юном возрасте он успел немного «поучаствовать» в Гражданской войне, его, потерявшего связь с семьей, вторая авторота 6-й Красной армии взяла «сыном полка». Красноармейцы научили Ефремова вождению и азам автомеханики, впоследствии эти уроки ему очень пригодились.

От палеонтологической экскурсии к открытию крупнейшего кладбища динозавров

После «демобилизации» Ефремов быстро окончил школу в Петрограде, здесь же впервые узнал о палеонтологии и познакомился с представителями этой увлекательной науки – Николаем Яковлевым, председателем Палеонтологического общества, Алексеем Борисяком и Петром Сушкиным.

Петр Петрович Сушкин стал первым учителем Ефремова по палеонтологии. Показывая любознательному юноше скелеты динозавров в музее, он прочитал ему первую лекцию о доисторических животных.

На некоторое время занятия палеонтологией пришлось прервать, Иван Антонович, отучившись на штурмана каботажного плавания при Петроградских мореходных курсах, отходил матросом одну навигацию на Тихом океане.

Вернувшись, продолжил учебу в Петрограде, и вскоре стал совершать самостоятельные палеонтологические – по Поволжью, Уралу, Средней Азии и геологические экспедиции – Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Геологоразведочный факультет Ленинградского горного института он окончил в 1937 году экстерном, защитив сначала кандидатскую, а 1941 году докторскую диссертацию.

В 1940 годах Ефремов разрабатывал тафономию (дословно с греческого «закономерность могил») – раздел палеонтологии, изучающий закономерности процессов захоронения ископаемых остатков организмов.

Положения и выводы тафономии были успешно применены во время Монгольской палеонтологической экспедиций АН СССР (1946-1949) – Ефремов точно знал, где нужно копать.

135 миллионов лет назад климат и ландшафт Монголии был совсем иной, как писал ученый здесь «синели большие озера, в них впадали могучие реки».

Во время экспедиции, которой он руководил, в пустыне Гоби были открыты кладбища динозавров – крупнейшие в Старом Свете.

Многие находки лежали прямо на поверхности:

«Огромные позвонки в полметра в поперечнике скатывались вниз по промоинам, когти и суставы гигантских лап валялись всюду. На выступах из плит песчаника возвышались груды огромных ребер, как кучи сухого валежника. В подмыве одного из выступов мы увидели торчавшую оттуда челюсть с черными пильчатыми зубами по 15 сантиметров длины».

Экспедиция стала одной из самых значительных в истории русской палеонтологии.

Ивантозавр – примитивный терапсид, «Ивана Антоновича ящер», назван в честь Ивана Ефремова

От доисторического прошлого к светлому будущему

Ивана Ефремова интересовали не только кости давно исчезнувших драконов. Серия романов, написанных им, переносит читателя в далекое будущее, в идеальное общество, построенное на принципах коммунизма.

Наука раскрыла все тайны бытия, космос человеком покорен и освоен, проживание на Земле чрезвычайно комфортны, изменился и сам человек, он живет по законам нравственности. Человек и система общественных отношений показаны в лучших традициях классических утопий Платона, Мора и Фурье.

Об этом романы «Туманность Андромеды» (1957) и «Час Быка» (1968).

«Час Быка» в отличие от «Туманности…» цензура не пропустила, увидев в нем клевету на советский строй – такую характеристику роману дал главный чекист страны Юрий Андропов.

Хотя сам автор всего лишь хотел поспорить с зарождавшимся в литературе трендом – антиутопией. Спорить с антиутопией, как мы уже сейчас можем сказать, не стоит – ближайшее будущее будет именно таким, каким его рисует этот жанр.

Но некоторые научные прогнозы у Ивана Ефремова оказались безошибочными – он спрогнозировал открытие алмазных копей (рассказ «Алмазная труба»), месторождение ртути (рассказ «Озеро Горных Духов») и появление ряда устройств и технологий.

Повесть «Звездные корабли» побудила ученого-физика Юрия Денисюка в 1957 году приступить к работе по регистрации объемных изображений с помощью специальных фотоматериалов, что привело к открытию голографии.

Популярность художественных произведений Ефремова была чрезвычайно велика. Они многократно переиздавались и были переведены на многие языки. Заслонить творчество Ефремова было под силу лишь братьям Стругацким. 

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Места: Россия
События: культура, наука
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