Исследователь молний Георг Рихман

Открытия Рихмана в советское время использовалось атеистической пропагандой. «”Возгремел на небесах Господь и дал глас Свой”, - так объясняла причину грозы религия. В России тайну молнии постиг Георг Рихман, он заставил молнию сойти с небес и привел к себе на рабочий стол» - советская образовательная система строилась на противопоставлении веры и знания.

Сам ученый никогда не проводил такой антитезы, на его опытах присутствовали члены Синода, высшее духовенство Российской Церкви.

Георг Вильгельм Рихтер родился 11 (22 июля) 1711 года в Пернау (ныне эстонский город Пярну), сам называл себя «лифляндцем». Начальное и среднее образование получил в Ревельской гимназии, занимал должность домашнего учителя в семье графа Андрея Остермана. Вместе с Остерманами прибыл в Петербург, здесь он продолжил обучение в Академии наук, быв определен в нее студентом по классу физики. Рихману выделили казенную квартиру и назначили хорошую стипендию.

Лифляндец выделялся из числа своих сокурсников и вскоре, в 1740 году, был назначен адъюнктом Академии, это первое из академических званий. Рихман занимается в физической лаборатории академика Крафта и публикует работы в научно-популярных изданиях. После присвоения профессорского звания читает лекции по теоретической и практической физике и высшей математике.

Благодаря Рихману, подготовка кадров – специалистов по физике, встала на регулярную и систематическую основу.

Предмет научных интересов Рихмана составляли калориметрия – совокупность методов по измерению количества теплоты, которая выделяется при протекании физических и химических процессов, и электричество.

Опытами ученого с атмосферным электричеством заинтересовались при дворе. Императрица Елизавета Петровна выделила Рихману комнату в дворце для проведения подобных опытов. Эта история нашла отражение в романе Валентина Пикуля «Фаворит»:

«Однажды, когда над столицей удушливо парило, Рихман в покоях императрицы показывал, как улавливается грозовая энергия. При сверкании молний, под мощные аккорды громоизвержений, из стеклянного шара с треском выскакивали искры; Елизавету даже сильно дернуло током… Она засомневалась:

– Чего доброго, а так и жизни можно лишиться. Ты, голубь, не устрой мне здесь пожара. А то я, по твоей милости, с торбой по миру пойду, да подаст ли мне кто?»

Для опытов исследователь соорудил прибор для «измерения электрического состояния», его он называл «указателем электричества», который стал первым электрометром. Историки физики говорят, что «развитие электрометрии нужно считать от Рихмана».

Опыты с атмосферным электричеством ученый производил не только в лаборатории Академии и императорском дворце, но и у себя дома. На крыше здания он установил железный штырь - молниеуловитель, который проволокой соединялся с небольшим прибором, стоящим в комнате, железной линейкой и шелковой нитью. Отклонения нити от линейки, которая заряжалась действием атмосферно электричества, профессор измерял силу последнего, это и был «указатель электричества».

В один из июльских дней 1753 года после собрания в Академии, Георг Рихман, заприметив на горизонте тучи, поспешил домой. С собой он захватил академического гравера Ивана Соколова, он хотел, чтобы его эксперименты нашли отражение на рисунке.

Как только Рихман запустил «громовую машину», он тут же упал от удара светло-белого огненного шара, появившегося со стороны прибора. Прибывшие медики обнаружили на лбу ученого небольшое пятно, его одежда была опалена, а обувь разорвана. Отважного испытателя убила шаровая молния.

Ломоносов, проводивший в то же самое время аналогичный опыт у себя на квартире, с болью откликнулся на смерть своего друга:

«Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет».

Георг Рихман, как отмечают исследователи, «сделал больше открытий по этому предмету, чем… какой-либо другой естествоиспытатель».

Но, к сожалению, его имя в истории науки связывают не с его исследованиями и открытиями, а с трагической смертью.

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