«Искра» для пламени Победы

18 января 1943 года в ходе наступательной операции «Искра» была прорвано блокадное кольцо вокруг города Ленинград, что положило начало к полному снятию вражеской осады (27 января 1944г.).

Прорыв кольца осуществили солдаты Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия. Наступление было продолжено с целью разгрома мгинско-синявинской группировки противника и обеспечения надежной железнодорожной связи Ленинграда со страной, но в ожесточенных боях в феврале—апреле развить достигнутый в январе успех не удалось.

Понимая всю серьезность сложившейся для себя к этому дню ситуации, немецкое командование разрешило оставшимся в окружении частям в районах Шлиссельбурга и Липки пробиваться на Юг к Синявино, для чего «группа Хюнера» должна была удерживать Рабочие поселки № 1 и № 5 до последней возможности. В этот же день войска вермахта нанесли контрудар из района Рабочего поселка № 5 по 136-й стрелковой дивизии для обеспечения прорыва своих окруженных частей.

Атака была отбита и 136-я стрелковая дивизия, преследуя противника, ворвалась в Рабочий посёлок № 5, где примерно в 12-00 часов дня соединилась с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Чуть позже в этот же день соединения 86-й стрелковой дивизии и батальон бронеавтомобилей 61-й танковой бригады полностью очистили от противника Шлиссельбург, а в конце дня передовые части 34-й лыжной бригады установили связь с 128-й стрелковой дивизией и 12-й лыжной бригадой 2-й ударной армии, которые, наконец, взяли Липки.

Отступая, немецкие войска заняли заранее подготовленную позицию на линии 1-й и 2-й городки — Рабочий посёлок № 6 — Синявино — западный часть рощи «Круглая», где уже закрепились полицейская дивизия СС, 5-я горнострелковая и 1-я пехотная дивизии. Вскоре командование 18-й армии дополнительно перебросило в этот район части 28-й егерской, 11-й, 21-й и 212-й пехотных дивизий.

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