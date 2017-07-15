Илья Мечников – выдающийся русский микробиолог

Илья Ильич Мечников родился в 1845 году в Харьковской губернии. Экстерном и с отличием он окончил естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета.

Уже в годы учебы научные руководители видели в нем «будущего опытного и азартного спорщика». Первые научные статьи Мечникова написаны под влиянием модной тогда эволюционной теории Дарвина. Эта теория будет проходить красной нитью во многих его исследованиях, включая магистерскую и докторскую диссертации.

После защиты магистерской Мечникова изберут сначала доцентом, а позднее профессором Новороссийского университета в Одессе. Здесь с ученым Николаем Гамалеей он будет заниматься микробиологией, в России они станут пионерами этой новой отрасли науки.

В 1887 году Луи Пастер пригласил Мечникова в свой парижский институт на должность заведующего лабораторией. Так русский ученый получил возможность работать в самом центре мировой науки. Он останется в Париже до конца жизни, но всегда будет поддерживать связи с Россией.

Мечникова называют одним из основоположников эволюционной эмбриологии и микробиологии. Он был учителем многих русских биологов и практически всех микробиологов. В медицине создал сравнительную патологию воспаления и фагоцитарную теорию иммунитета. Согласно этой теории болезнь рассматривается как борьба между агентами болезни — поступившими извне микробами — и защитными клетками (фагоцитами) самого организма. Излечение будет означать победу фагоцитов, а воспалительная реакция будет признаком их действия, достаточного для отражения атаки микробов.

Эта теория противоречила распространенному тогда мнению о химической природе иммунитета, и на пути к признанию Мечникову пришлось выдержать немало дискуссий, в том числе с признанным авторитетом Кохом.

В 1908 году Илье Мечникову, вместе с немецким иммунологом Эрлихом за открытие клеточного механизма иммунной защиты, будет присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Это открытие обессмертило имя микробиолога.

В наши дни Илья Мечников остается одним из наиболее известных русских ученых, а его популярные книги «Этюды оптимизма» и «Этюды о природе человека» читаемы до сих пор.

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