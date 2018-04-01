Илларион Прянишников – мастер жанровой живописи
Илларион Прянишников «В 1812 году», 1874

Илларион Прянишников «В 1812 году», 1874

Русский художник Прянишников известен как автор картин бытового жанра и военно-исторической тематики, портретов и фресок в православных храмах

Илларион Михайлович Прянишников 20 марта (1 апреля) 1840 в селе Тимашово Боровского уезда Калужской губернии, в небогатой купеческой семье. Способности к рисованию мальчик проявил в детстве и в 12-летнем возрасте был отдан на обучение в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, его наставниками и учителями были видные мастера живописи – Сергей Зарянко, Евграф Сорокин, Аполлон Мокрицкий и Егор Васильев. В училище он познакомился с Василием Перовым, дружба с которым продлилась всю жизнь.

Дарования молодого художника были замечены уже во время учебы. За картину «Чтение письма в мелочной лавке» в 1864 году он был награжден малой серебряной медалью, еще большую известность он получил благодаря картине «Шутники. Гостиный двор в Москве». Эту картину он написал и выставил на суд публики в 1865 году, в год окончания училища. На ней изображались московские купцы и приказчики, потешающиеся над нетрезвым чиновником, который пляшет перед ними под звуки гармоники. За эту работу Прянишникову Академия Художеств дала большую серебряную медаль.

Еще через несколько лет в 1870 году Прянишников за картину «Калики перехожие, поющие Лазаря» получил звание художника 1-й степени. В 1870 году совместно с рядом петербургских и московских художников он организовывает Товарищество Передвижных художественных выставок и становится бессменным членом правления Товарищества.

Прянишников, как и другие передвижники, всегда пристально вглядывался в реальный человеческий быт простого народа. Хорошее знание крестьянской жизни давало ему богатый материал для создания произведений.

Даже на картинах военно-исторической тематики Прянишникова можно увидеть крестьян, так на картине «Эпизод из войны 1812 года» он изобразил не полководцев или бравых солдат, а бедно одетых партизан-крестьян, ведущих по снежной равнине пленных французов.

«Прянишников написал хорошую вещь — „Пленные французы в 1812 году“», - с восхищением отзывался о картине в письме к Илье Репину Иван Крамской.

В 1880-1890 годах художник работает над крупными полотнами, создающими собирательный образ русского крестьянства. На картинах – «Спасов день на Севере», «Общий жертвенный котел в престольный праздник» и неоконченная «Крестный ход» изображен патриархальный уклад русской деревни и простые русские люди, соблюдающие народные традиции.

Скончался Илларион Прянишников в марте 1894 года, в возрасте 53 лет. 

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Места: Россия
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