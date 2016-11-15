Игорь Стечкин - выдающийся русский оружейник
Игорь Стечкин - выдающийся русский оружейник

94 года назад родился оружейный конструктор Игорь Стечкин

Игорь Яковлевич родился 15 ноября 1922 года в городе Алексин Тульской губернии. Среди его родственников были ученые, изобретатели и конструкторы, так его дядя Борис Стечкин принимал участие в разработке таких проектов, как «Царь-танк» и «Илья Муромец». По материнской линии родственником Стечкина был основоположник аэродинамики ученый Николай Жуковский.

Любимой игрушкой маленького Игоря был пистолет. Склонность к занятию техникой он проявил с детства, одной из первых подделок, которых он смастерил, был кинжал.

В 1941 году, по окончании школы Игорь поступил на оружейно-пулеметный факультет Тульского механического института. Учебы была прервана войной, вместе с семьей Стечкин был эвакуирован из города. Учебу он продолжил, вернувшись в Тулу в 1942 году, институт окончил в 1948 году, защитив дипломную работу «Самозарядный пистолет калибра 7,65 мм», научным консультантом работы выступил Николай Макаров.

Дипломная работа под руководством известного оружейника позволила Стечкину войти в конструкторское бюро при Тульском оружейном заводе. Первым заданием молодого инженера была разработка 9-мм пистолета, позволяющего вести автоматическую и одиночную стрельбу на дистанции 200 метров, магазин у оружия должен был быть большой емкости.

Пистолет успешно прошел заводские и полигонные испытания, обошел еще две, представленные на конкурс, модели пистолетов, разработанные Калашниковым и Воеводиным, а также иностранный Маузер «Астра».

После устранения ряда недостатков и доработки, в 1951 году пистолет был принят на вооружение. Автоматический пистолет Стечкина (АПС) предназначался для офицеров, принимающих участие в боевых действиях, пограничников, танкистов, летчиков и военнослужащих особых подразделений. АПС находился на вооружении офицеров КГБ и ГРУ, даже после того, как был снят с производства.

В настоящее время пистолет Стечкина является штатным оружием пилотов сирийской группировки ВКС.

Кроме знаменитого пистолета конструктором были разработаны «стреляющий портсигар», его использовали советские разведчики; бесшумный револьвер «Ворчун», он был создан по заказу ФСБ; пистолет ОЦ-33 «Пернач».

Стечкин принимал участие в разработки более 60 образцов оружия, среди которых не только пистолеты, но автоматы и противотанковое оружие – ракетные комплексы «Фагот» и «Комплекс».

До последнего дня Игорь Яковлевич занимался разработкой оружия для российской армии и силовых ведомств. Скончался он 28 ноября 2001 года на восьмидесятом году жизни. 

Теги:
Места: Россия
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