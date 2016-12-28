Художник Василий Садовников - крепостной Пиковой дамы

Василий Семёнович Садовников родился 16 (28) декабря 1800 года в Петербурге. Он был крепостным Пиковой дамы, так в столице называли княгиню Наталью Петровну Голицыну, с истории которой Пушкин написал свою знаменитую мистическую повесть.

Влияние на Василия оказал старший брат Пётр, учившийся архитектурному искусству у Андрея Воронихина и Андрея Михайлова, впоследствии он стал известным архитектором, среди его известных проектов Музеум придворных экипажей.

Но в отличии от брата Василий был самоучкой, «занимался перспективной живописью сам собою» и надо сказать довольно успешно.

Как умеющий рисовать, был привлечен к работе по раскраске литографий с изображением видов Петербурга, крепостным, имеющих определенные дарования, давали возможность их раскрыть.

Позже, он сам начинает писать виды родного города, среди его работ – «Вид набережной и Мраморного дворца», «Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе», «Отправление дилижанса с Исаакиевской площади» и самая известная 16-ти метровая «Панорама Невского проспекта» (1835), на которой с тщательностью изображен каждый дом от начала проспекта до Аничкова моста.

Садовников был тонким художником, он видел родной город не только в строгих линях архитектуры, но и в жизни шумных улиц и движении толпы. Кроме Петербурга он изображал на своих полотнах Москву, Новгород, Вильно, Ревель, Ковно, Гельсинфорс, Свеаборг, Тамбов.

Значительную часть работ Садовников проделал будучи крепостным, вольную он получил в 38 лет, по смерти княгини Голицыной. В том же году Академия художеств удовлетворила его прошение о присвоении ему звания свободного художника. Его он получил за работу «Интерьер парадной лестницы Академии художеств».

По поручению Николая I и Александра II исполнял виды Зимнего дворца, с происходившими перед ними парадами, и другие события, связанные с жизнью царствующих особ: въезд коронационной процессии в Спасские ворота Кремля во время коронации Александра II, освящение Исаакиевского собора, торжественное открытие памятника императору Николаю I на Мариинской площади и другие.

Скончался художник 26 февраля 1879 года Санкт-Петербурге.

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