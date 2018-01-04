Художник и педагог Иван Зайцев

Сын крепостного крестьянина Иван Кондратьевич Зайцев родился в 1805 году в селе Архангельском Керенского уезда Пензенской губернии.

Отец, окончивший Арзамаскую школу живописи, неплохо владел кистью и по поручению помещика Ранцева исполнял самые разные художественные работы, от написания святых икон для храмов до картин в стиле рубенсовского «Вакха», предназначенных для частного просмотра.

Отец учил сына рисованию, а обучение грамоте Ваня проходил под надзором престарелого учителя, к 11 года знал наизусть Псалтирь (монашеская практика!) и Часослов, что говорит о хороших способностях мальчика. Имея доступ к господской библиотеке, уже на новом месте жительства, в Костромской губернии, он перечитал множество книг. Поскольку его обязанностью было присматривать за господским домом, он был посвящен в тайны частной жизни помещика.

«А чем же… помещик занимался? А занимался он осушением бутылок с мадерою, это был его любимый напиток. Ежемесячно из Костромы ему привозили целые ящики этой мадеры». Плюс он склонял крепостных девушек к сексуальным отношениям: «в каждом семействе, крестьянина и дворового, где имеется дочь, каждая из них неизбежно делалась жертвою своего султана-помещика…».

Мемуары, обозначенные Зайцевым как «Воспоминания старого учителя…», содержат много интересных сведений о нравах помещиков первой половины XIX века.

В 1823 году помещик, снизойдя к многочисленным просьбам Кондратия Зайцева, отпустил его сына в Арзамасскую рисовальную школу, в которой Иван проучился четыре года, и в которые он узнал, что такое быть свободным человеком. Впрочем, свободу он получит нескоро, лишь на 25-м году жизни.

В школе Ступина ученики кроме рисования занимались театральными постановками, декламациями сценических и лирических произведений поэтов. В 1827 году Зайцев был вынужден оставить обучение, после смерти помещика Ранцева он перешел к новому помещику Греку. Помещик был человеком гуманным и вскоре, убедившись в таланте крепостного, определил его в столичную Императорскую Академию художеств и безвозмездно даровал свободу, с одним лишь условием, вести себя прилично и не подводить бывшего помещика.

В Академии Зайцев проучился 5 лет. Чтобы обеспечить семью, он поступил на службу учителем рисования в Первый кадетский корпус столицы, где проработал 8 лет, после чего перевелся в Полтаву, где продолжил педагогическую деятельность. Общий педагогический стаж Ивана Зайцева составил 46 лет, в отставку он вышел в чине статского советника, кавалером Святого Станислава, Анны и Владимира. Он скончался 23 декабря 1890 (4 января 1891) года в Полтаве.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»