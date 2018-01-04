Художник и педагог Иван Зайцев
Иван Зайцев. Автопортрет. 1835

Иван Зайцев. Автопортрет. 1835

Как и многие выдающиеся деятели культуры XIX века, Зайцев происходил из крепостных крестьян, что не помешало ему сделать хорошую карьеру

Сын крепостного крестьянина Иван Кондратьевич Зайцев родился в 1805 году в селе Архангельском Керенского уезда Пензенской губернии.

Отец, окончивший Арзамаскую школу живописи, неплохо владел кистью и по поручению помещика Ранцева исполнял самые разные художественные работы, от написания святых икон для храмов до картин в стиле рубенсовского «Вакха», предназначенных для частного просмотра.

Отец учил сына рисованию, а обучение грамоте Ваня проходил под надзором престарелого учителя, к 11 года знал наизусть Псалтирь (монашеская практика!) и Часослов, что говорит о хороших способностях мальчика. Имея доступ к господской библиотеке, уже на новом месте жительства, в Костромской губернии, он перечитал множество книг. Поскольку его обязанностью было присматривать за господским домом, он был посвящен в тайны частной жизни помещика.

«А чем же… помещик занимался? А занимался он осушением бутылок с мадерою, это был его любимый напиток. Ежемесячно из Костромы ему привозили целые ящики этой мадеры». Плюс он склонял крепостных девушек к сексуальным отношениям: «в каждом семействе, крестьянина и дворового, где имеется дочь, каждая из них неизбежно делалась жертвою своего султана-помещика…».

Мемуары, обозначенные Зайцевым как «Воспоминания старого учителя…», содержат много интересных сведений о нравах помещиков первой половины XIX века.

В 1823 году помещик, снизойдя к многочисленным просьбам Кондратия Зайцева, отпустил его сына в Арзамасскую рисовальную школу, в которой Иван проучился четыре года, и в которые он узнал, что такое быть свободным человеком. Впрочем, свободу он получит нескоро, лишь на 25-м году жизни.  

В школе Ступина ученики кроме рисования занимались театральными постановками, декламациями сценических и лирических произведений поэтов. В 1827 году Зайцев был вынужден оставить обучение, после смерти помещика Ранцева он перешел к новому помещику Греку. Помещик был человеком гуманным и вскоре, убедившись в таланте крепостного, определил его в столичную Императорскую Академию художеств и безвозмездно даровал свободу, с одним лишь условием, вести себя прилично и не подводить бывшего помещика.

В Академии Зайцев проучился 5 лет. Чтобы обеспечить семью, он поступил на службу учителем рисования в Первый кадетский корпус столицы, где проработал 8 лет, после чего перевелся в Полтаву, где продолжил педагогическую деятельность. Общий педагогический стаж Ивана Зайцева составил 46 лет, в отставку он вышел в чине статского советника, кавалером Святого Станислава, Анны и Владимира. Он скончался 23 декабря 1890 (4 января 1891) года в Полтаве.  

Теги:
События: культура
Крест над Софией Далее в рубрике Крест над СофиейДавняя мечта русских водрузить крест над Святой Софией константинопольской отчасти исполнилась в день освобождения от турок Софии болгарской Читайте в рубрике «Культура» Чувство родного города или по местам съемок советских бестселлеровИчеришехер - излюбленный город советских кинематографистов Чувство родного города или по местам съемок советских бестселлеров

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО