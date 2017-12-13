Художник Николай Ярошенко – страж лучших традиций передвижничества

С художником-интеллектуалом любили общаться не только коллеги по цеху и представители творческих профессий, частыми гостями в его доме были ученые – физиолог Иван Павлов, врач-оториноларинголог Николай Симановский, химик Дмитрий Менделеев.

«Год жизни дал бы, чтобы сейчас сидел тут Ярошенко, и поговорить с ним!», - говорил великий русский химик, любивший общаться с художником.

Николай Александрович Ярошенко родился 1 (13) декабря 1846 года в Полтаве в семье отставного генерал-майора, отец направил сына по военной стезе, юноша окончил Павловское пехотное училище и Михайловское артиллерийское академии.

Последовав совету Ивана Крамского, он не оставил военной службы и дослужился до генерал-майора, служба давала ему стабильный заработок, а до выхода в отставку занятия живописью оставалось лишь для него хобби. Живописью он увлекся еще в детстве, его первым учителем стал художник из крепостных Иван Зайцев.

В Петербурге военное обучение Ярошенко совмещал с посещением Академии художеств и занятиями в вечерних классах школы Общества поощрения художеств, где преподавал Крамской, художественные идеи которого Ярошенко полностью разделял и продолжал. Дебютировав в 1875 году на выставке передвижников картиной «Невский проспект», он вскоре был избран в правление Товарищества передвижников, и приобрел всеобщее уважение коллег, которые называли его «стражем лучших традиций Товарищества».

Главным содержанием картин Ярошенко являются «мотивы гражданской скорби», «Кочегар» (1878), «Заключенный» (1878), «Всюду жизнь» (1888), «Проводил» (1891), «Похороны первенца» (1893) наполнены гуманизмом и сострадательностью.

В 1885 году Ярошенко с женой перебрался на Кавказ, в слободу Кисловодское, к нему часто приезжали друзья и гости, Илья Репин, Петр Нестеров, Николай Ге, Архип Куинджи, Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Дмитрий Менделеев и многие другие. Сфера интересов художника не замыкалась только искусством, отсюда такой широкий и разнообразный круг знакомств.

Дом художника стал одним из культурных центров юга России. Пейзажи Кавказа, написанные Ярошенко, находили благосклонный отклик критиков, а жителям средней полосы открыли природную красоту этого региона. Критик Владимир Стасов называл Ярошенко «портретистом гор».

Николай Ярошенко «Цыганка», 1886

В то же время он не оставлял работы с портретами в классическом понимании, и работал лишь с теми персонами, которые представляли собой духовный интерес. И таких портретов Ярошенко написал около сотни. Среди них портреты философа Владимира Соловьева, писателей Михаила Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского, художника Николая Ге, поэта Алексея Плещеева, ученого Дмитрия Менделеева и десятки портретов обычных людей.

Художник скончался в самом расцвете творческих сил, после перенесенного сердечного приступа, на 52-м году жизни, 26 июня 1898 года. Похоронен в Кисловодске в ограде Никольского храма, который был построен при его поддержке и был расписан Нестеровым, братьями Васнецовыми и другими известными русскими художниками.

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