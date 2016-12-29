Художник Николай Сапунов – яркая звезда в созвездии «Голубой розы»

Николай Николаевич родился 17 (29) декабря 1880 года в купеческой семье, его отец владел небольшим свечным заводом. В 13 лет Николай поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на отделение живописи.

В Москве талантливый юноша 10 лет осваивал искусство живописи у опытных и известных мастеров Валентина Серова, Исаака Левитана и Константина Коровина. В мастерской Левитана Сапунов проработал два года, сотрудничество с Коровиным было значительно дольше, от него он перенял импрессионистскую манеру письма быстрым мазком.

Под влиянием Коровина у Сапунова появляется интерес к натюрморту, художник напишет большое количество цветочных натюрмортов. В цветочной тематике он раскрывается как мастер колористики. Эмблема «Голубой розы» - объединения художников, написанная Сапуновым, стала знаком символистского движения в русском искусстве.

Легендарная выставка «Голубой розы» в художественной жизни России вызвал сенсацию. Казимир Малевич, лидер авангардистов с восторгом отзывался о ней, автору «Черного квадрата» даже казалось, что картины издавали ароматы, голубой запах, который можно было обонять.

Еще студентом училища, Николай Николаевич знакомится с московскими театралами, некоторое время работает подмастерьем Виктора Симова, художника МХТ. Тема театра становится главной в его творчестве. Знаменитые композиции «Театр» (серия картин), «Балет», «Менуэт» запечатлели действия, происходящие на подмостках. Как театральный художник стал известен после оформления спектакля «Балаганчик». Декорации Сапунова органично встраивались и соответствовали волшебству сцены.

Художник работал очень много и напряженно, его биографы говорят, что Сапунову, когда он с друзьями путешествовал по Италии, была предсказана смерть от воды. Он старался успеть сделать в своей жизни по максимуму. А смерть на самом деле пришла от воды, во время катания на лодке в Териоках на Финском заливе. Николай Николаевич трагически погиб на тридцать втором году жизни.

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